Abstract of juist heel precies: Kunstenares Anouk Veerkamp exposeert werken in voormalige postkantoor

BREDA - Na haar opleiding aan de kunstacademie heeft kunstenares Anouk Veerkamp lag haar focus tien jaar lang op haar ontwerpbureau. Maar toen kwam toch het gemis van haar passie: Schilderen. Abstract of juist heel precies, haar oeuvre bestaat uit een uiteenlopend aantal schilderijen. Komende zaterdag zijn haar kunstwerken te bekijken bij de expositie in het voormalige postkantoor aan de Oude Vest.

Tijdens haar studie richtte de ambitieuze Anouk Veerkamp in 2012 haar eigen visuele communicatieve bedrijf op. ‘’Maar ik heb nog steeds een grote passie voor schilderen. Daar wilde ik meer mee doen.’’ Haar specialisatie ligt ergens tussen abstracte kunst en grafische ontwerpen, met een extra toevoeging: ‘’Ik houd me niet alleen bezig wat er óp het doek verschijnt, maar ook met de materialen waarmee ik dat realiseer. Zo maak ik gebruik van bijvoorbeeld kartonnen of stoffen ondergronden.’’

Haar werken variëren dan ook heel erg. ‘’Soms schilder ik voorwerpen waar duidelijkheid in te zien is, bijvoorbeeld wolken. Andere keren kun je er geen touw aan vast te knopen.’’ Haar werk veranderde door het coronavirus. ‘’Ik merkte dat mijn schilderijen door de veranderingen in de maatschappij meebewogen. Daar ben ik mee gaan experimenteren.’’ In de expositie ‘I don’t want to sleep, I want to paint’ worden de werken die gemaakt zijn in de gekke, wilde en onzekere tijd geëxposeerd.

Beleving

Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor de maatschappij, en dat gaf Veerkamp veel inzicht. Niet alleen de schilderijen, maar ook de beleving en kijk van bewonderaars wekken Veerkamps aandacht. ‘’Ik wil dan ook graag in gesprek gaan met bezoekers om erachter te komen welke gevoelens de schilderijen bij hen opwekken en wat deze tijd met hen heeft gedaan.’’ Na de opening om 13.00 uur, die wordt verzorgd door wethouder Marianne de Bie, kunnen bezoekers middels een looproute de schilderijen verkennen.

Uit praktische overwegingen heeft Veerkamp besloten om er een eendaagse expositie van te maken. ‘’Maar de schilderijen zullen tijdelijk in de Oude Vest blijven staan.’’ Mocht je geen genoeg kunnen krijgen van haar werken, dan kun je haar kunst binnenkort ook bewonderen tijdens de Bredase cultuurnacht van 2022: Deze vindt plaats op 22 januari.