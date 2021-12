Hop On Hop Off Festival kondigt 3e editie aan

BREDA - Het Hop On Hop Off Festival heeft de derde editie aangekondigd. Op 8, 9 en 10 april 2022 zal voor de derde keer het Hop On Hop Off Festival plaatsvinden op de Kunstijsbaan in Breda.

Vanwege het grote succes en de positieve reacties van zowel bezoekers als deelnemers op de voorgaande edities in 2018 en 2019, vindt het festival volgend jaar wederom plaats in Breda. “Geloof het of niet, maar Hop On Hop Off is ‘the-place-to-be’ voor iedereen die iets heeft met speciaalbier en goed eten”, aldus een van de organisatoren. “Met meer dan 400 bieren van 60 brouwerijen uit binnen- en buitenland kunnen bezoekers altijd iets lekkers vinden. Of je nu van fris en fruitig houdt of juist meer van diep en donker, je komt altijd aan je biertrekken.”

Exclusief bier

Ongeveer de helft van de deelnemende brouwers, die volgend jaar aanwezig zullen zijn, heeft nog niet eerder op het Hop On Hop Off Festival gestaan. “Sommige brouwerijen zullen met een exclusief bier komen. Welke dat zijn en met welk bier weten we nu nog niet. Veel brouwers nemen een nieuw brouwsel mee naar Breda. De namen van de brouwerijen en bieren maken voor het festival bekend via onze social mediakanalen en website.”

Foodtrucks en entertainment

Bij heerlijke biertjes hoort natuurlijk goed eten, vindt de organisatie. Ongeveer 25 foodtruckondernemers bereiden lekkere gerechten, live op locatie. “Aan zowel de vleeseter als de vleesvermijder wordt gedacht, er is een ruime keus in maaltijden met en zonder vlees. Dit festival is voor jong én oud. Met livemuziek, theater, masterclasses, foodpairing en entertainment bieden wij meer dan genoeg vermaak. Ook kinderen kunnen hun lol op met diverse activiteiten zoals kleuren, schminken, knutselen en een springkussen. Kortom, volop vertier voor iedereen.”