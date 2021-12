Poppodium Phoenix heeft nieuwe locatie gevonden: Stokvishallen aan Belcrumweg

BREDA - Poppodium Phoenix gaat verhuizen naar de Stokvishallen aan de Belcrumweg 60. The Loads, waar de organisatie in gevestigd was, wordt op 1 januari 2022 gesloopt. Op die plaats zullen namelijk woningen worden gebouwd.

“Velen van jullie hebben het inmiddels al gehoord, maar Poppodium Phoenix gaat verhuizen”, aldus de organisatie. “Het huidige pand aan de Industriekade wordt vanaf 1 januari gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.” Inmiddels heeft Phoenix een nieuwe locatie gevonden. “Wij gaan verhuizen naar de Stokvishallen op de Belcrumweg 60. Letterlijk om de hoek dus! Dat betekent dat wij vanaf heden gesloten zijn op onze huidige locatie. Er kan dan dus niet meer gerepeteerd worden, en de andere activiteiten zoals de concerten en de jamsessies worden verplaatst naar andere locaties of tijdelijk stilgelegd.”



Foto: Iris Muller

Afscheid nemen van een hele fijne plek is natuurlijk nooit leuk. “Er zijn de afgelopen week dan ook zeker wat traantjes gelaten”, aldus de organisatie. “Maar ook het besef dat de kern van onze hut niet verloren gaat is sterk. Het DNA van Poppodium Phoenix is namelijk de ongelofelijk mooie groep vrijwilligers die de tent draaiende houdt!”

Tijdens de verhuizing is Phoenix gesloten. “Maar gelukkig zijn onze vrienden en vriendinnen van Electron zo tof dat de jamsessies op de zondag gewoon bij hun doorgaan! Op nog geen 50 meter van de oude locatie kijken we door het raam alvast naar de nieuwe locatie.”