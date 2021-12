Winterfestijn in Breepark gecancelled: ‘Grote teleurstelling’

BREDA - Een grote domper voor mensen die kermis, winter én circus houden. Het Brabants Winterfestijn in Breepark is namelijk afgelast. Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen naar 2022/2023.

“De aangescherpte corona-maatregelen hebben ons moeten doen besluiten Het Brabants Winterfestijn 2021/22 uit te stellen naar 2022/23”, aldus de organisatie van het Brabants Winterfestijn. “Het is voor ons een grote teleurstelling om met de eindstreep in zicht, voor het tweede jaar op rij dit winterevenement te moeten uitstellen.”

Het productieteam kondigt aan alle energie nu te gaan steken in de komende editie. “De nieuwe data wordt dan van 17 december 2022 tot en met 8 januari 2023. Ons doel is om volgend jaar alle bezoekers alsnog een ongekend eindejaarsevenement te bieden, want na de huidige periode is een ieder hier aan toe.”

Mensen die al een ticket hadden gekocht voor het grootse evenement, krijgen nog voor de komende jaarwisseling aanvullende informatie. “Op de eerste plaats onze excuses dat wij u op het allerlaatste moment alsnog hebben moeten teleurstellen. Wij vragen u vriendelijk om enig begrip en de benodigde tijd om samen met onze partners en de diverse verkoopkanalen te inventariseren hoe wij u het beste tegemoet kunnen komen. Uw kaarten blijven vanzelfsprekend geldig.”

De ticketverkoop voor de editie van 2022-2023 start binnenkort.