Franks Filmtip: ‘Voor de ware filmliefhebber een must-see, voor alle anderen een feest voor het oog’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer The Hand of God. Te zien in Chassé Cinema en vanaf 15 december 2021 bij Netflix.

Zodra de naam van Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino valt is de aandacht van de echte de filmliefhebber getrokken. Deze geniale regisseur is de maker van de perfecte film over Rome, La Grande Belleza (2013), waarmee hij een Oscar in de wacht sleepte. De Italiaanse titel van The Hand of God is È stata la mano di Dio (Het was de hand van god). De titel verwijst naar het doelpunt dat Maradona met de hand maakte in de WK wedstrijd van Argentinië tegen Engeland in 1986, maar dat niet afgekeurd werd. In een interview verklaarde Maradona dat het de hand van god was die die scoorde.

Jeugd

Toch is The Hand of God is geen voetbalfilm, maar het verhaal over de jeugd van regisseur Sorrentino. Hij groeide in de jaren zeventig en tachtig op in Napels. Volgens Sorrentino was het Napels van zijn jeugd tegelijk een gevaarlijke en een fascinerende stad. Gevaarlijk omdat de maffia nooit ver weg was. Fascinerend omdat de stad een film van Fellini leek, vol met bizarre verhalen en dwaze figuren.



In The Hand of God heet Sorrentino Fabietto Schisa. Hij wordt gespeeld door de tiener Filippo Scotti. Hij heeft geen vriendinnetje, niet veel vrienden, kortom, hij is niet de getapte jongen van het schoolplein. Hij wil filosofie gaan studeren, luistert de hele dag naar muziek op zijn cassetterecorder en heeft één passie: de voetbalclub Napoli. Zijn vader Saverio (Toni Servilli) is communist en werkt bij een bank. Maar bovenal een notoire vreemdganger. Zijn moeder Maria (Teresa Saponangelo) is zorgzaam voor het gezin en houdt van practical jokes. Filippo heeft één broer, Marchino (Marlon Joubert), die een rol wil bij de film en auditie doet bij de beroemde regisseur Fellini. Filippo gaat met het mee naar de auditie in Napels en dan blijkt dat de wachtkamer vol zit met de meest buitenissige vogels. Zijn broer Marchino wordt zonder omhaal afgewezen, maar bij Filippo is de belangstelling voor film gewekt.

De tekst gaat verder na de trailer





Voetbal

Juist in die tijd staat Napels stijf van de spanning. Niet om de criminaliteit in de stad, maar om Maradona, waarvan het gerucht gaat dat hij voor de voetbalclub Napels – tot dan geen hoogvlieger in de Italiaanse competitie – kiest. De opwinding bij Filippo is groot als blijkt dat Maradona in 1984 daadwerkelijk bij Napels komt voetballen. Dat zal hem letterlijk het leven redden, want als Napels uit speelt moet Felippo met zijn ouders mee naar hun vakantiehuisje in de bergen. Behalve die ene keer.

Autobiografisch

Regisseur Sorrentino heeft meer autobiografische elementen in de film verwerkt. De tiener Fillippo zoekt de Napolitaanse regisseur Antonio Capuano op. Capuano wees Sorrentino de weg in de filmwereld en zorgde voor zijn eerste baantje op de set. Capuano speelt zichzelf in de film en daagt Felippo uit hardop te melden wat hij te zeggen heeft. Want volgens hem kun je alleen goede films maken als je een mening durft te verkondigen tegen de stroom in.

Alles is overgoten met schitterende beelden van deze cinefiele stad, helemaal in de stijl van de grote stilist Sorrentino. De film begint met oogverblindende shots van de baai van Napels. En ook de mysterieuze verhalen ontbreken niet want in Napels worden volgens Sorrentino veel verhalen rondvertelt waarvan je nooit weet of ze waar zijn of verzonnen. Een kind-monnik die op het voorhoofd moet worden gekust om de vruchtbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld. Of een vrouw die beweert bij de bushalte een heilige te hebben gezien, het komt allemaal voorbij.

Feest voor het oog

Sorrentino heeft met The Hand of God het meest persoonlijke verhaal verteld tot nu toe, een ode aan Napels. Voor de ware filmliefhebber een must see en voor alle anderen een feest voor het oog. Niet om daarna te sterven, zoals het spreekwoord luidt, maar om te leven.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Regisseur Sorrentino heeft in 2010 een documentaire gemaakt over de stad Napels met de titel Napoli 24.



- Toni Servillo die de rol van de vader speelt, is in vrijwel alle grote films van Paolo Sorrentino, te zien, zoals Il Divo (2008) en La Grande Bellezza (2013). Omdat de vader van regisseur Sorrentino vroeg is gestorven, kon de regisseur Toni Servillo niet uitleggen hoe zijn vader was. Daarom kreeg hij de vrije hand om het karakter van vader Saverio Sischa vorm te geven.



- Moeder Teresa Saponangelo is – net als regisseur Sorrentino - in Napels opgegroeid.



- Na het winnen van een Oscar voor de film La Grande Bellezza stuurde Maradona aan regisseur Sorrentino een T-shirt met zijn handtekening. Maar bij het bekend worden van het scenario van The Hand of God dreigde (een advocaat namens) Maradona regisseur en scenarioschrijven Sorrentino met een schadeclaim omdat hij zijn portretrecht niet had gekocht. Van die claim is overigens niets van gekomen want Maradona overleed in 2020.



Regie: Paolo Sorrentino Met: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Sapnangelo, Marlon Joubert