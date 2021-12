MEZZ organiseert vier middagshows tijdens kerstvakantie: ‘Geen stilte tijdens donkere dagen’

BREDA - Met de huidige coronamaatregelen is het voor de (pop)podia vrijwel onmogelijk om livemuziek naar het publiek te brengen. Dit komt door de verplichte sluitingstijd van 17.00 uur. Maar stilte tijdens de donkere dagen, dat laat MEZZ niet gebeuren. Daarom komt het poppodium tussen 27 en 30 december met vier middagshows.

Van 27 tot 30 december is tijdens ‘Lichtpuntjes’ veel livemuziek in MEZZ te horen. Zo betreden Benjamin Herman trio (bekend van New Cool Collective), Snaggletoöth (Motörhead tribute), The Vices en Lucas Hamming het podium. De shows vinden plaats op maandag tot en met donderdag na de kerstdagen. Om 14.30 uur gaan de deuren open en om 15.30 uur start de act. De zaal is ingedeeld in een coronaproof opstelling, met solo- en duozitjes in de zaal en op het balkon waarbij je met maximaal 2 personen bij elkaar kunt zitten op 1,5meter afstand.

