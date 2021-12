Nieuwe Veste Bibliotheek blijft open tijdens lockdown

BREDA - De Nieuwe Veste Bibliotheek blijft open. Na de persconferentie van gisteren waarin bibliotheken als essentiële dienstverlening werden genoemd, blijven de vestigingen Centrum, Noord en Zuid geopend.

De Nieuwe Veste Bibliotheek volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid voor kunst en cultuur, evenementen en horeca. Omdat Nieuwe Veste verschillende functionaliteiten heeft binnen één gebouw, gelden er verschillende regels bij de horeca, bij evenementen, in de bibliotheek en in de ruimtes voor lessen en cursussen. De bibliotheek is dus tijdens de lockdown ‘gewoon’ te bezoeken. “We blijven werken met winkelmandjes voor bezoekers vanaf 13 jaar, om de bezoekersaantallen te kunnen reguleren. Dit mandje wordt uitgereikt bij de trap die toegang geeft tot de bibliotheek”, schrijft de bibliotheek op haar website.



Voor een bezoek aan de bibliotheek is een coronatoegangsbewijs niet nodig. Al gelden hier wel algemene regels, zoals 1,5 meter afstand houden en het verplicht dragen van een mondkapje. Op een vaste zitplaats mag het mondkapje weer af. Alle activiteiten en evenementen komen te vervallen.

Aangepaste openingstijden

Locaties Centrum, Noord en Zuid zijn op maandag geopend van 12.00 - 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Centrum is zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur.