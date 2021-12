St. Joost maakt zich grote zorgen om verdwijnen Electron en MotMot Gallery

BREDA - St Joost School of Art & Design maakt zich grote zorgen over het feit dat MotMot Gallery en Electron gaan verdwijnen. In een brief aan de gemeenteraad heeft de school, onderdeel van Avans, die zorgen gedeeld. “Voor ons onderwijs vormt zo’n creatieve broedplaats in de stad een steunpilaar.”

Electron/MotMot gallery is genoodzaakt per 1 januari 2022 haar activiteiten te staken. Door stijgende huisvestingslasten, lagere gemeentelijke bijdrage en gebrek aan perspectief is het niet langer mogelijk de activiteiten voort te zetten. En dat is een groot probleem, stelt directeur van Directeur St Joost School of Art & Design René Bosma. Hij heeft zijn zorgen via een brief gedeeld met het gemeentebestuur.

“St. Joost School of Art & Design leidt kunstenaars en designers van de toekomst op. In Breda en Den Bosch bieden we ons onderwijs aan in nauwe verbinding met creatieve en culturele in de stad’, legt Bosma uit. “Deze samenwerking wordt vormgeven voor en door studenten. We wijzen hen de weg: al in de eerste week van jaar 1 staat een CulTour op het programma. En dan gaat het vaak snel. Ze krijgen er bijvoorbeeld een bijbaan, zijn trouw bezoeker van de events, tonen en testen er eigen werk en bouwen een (professioneel) netwerk op. En na het afstuderen huren ze er vaak een atelier of werkplek en dragen ze bij aan het culturele klimaat van de stad. Ook biedt Electron jaarlijks ruimte voor de prestigieuze atelierprijs van de Gemeente Breda. Het bericht dat Electron/ MotMot Gallery haar activiteiten noodgedwongen stopt komt hard aan en betreuren wij zeer. Zo’n creatieve broedplaats in de stad vormt een steunpilaar van ons onderwijs. En die lijkt nu weg te vallen.” De directeur van de St Joost maakt zich zorgen over het behoud van creatief talent in Breda. “Een lonkend perspectief mist door het wegvallen van deze gewaardeerde plek in de stad. Het hebben van broedplaatsen als Electron is hard nodig, zodat we samen met studenten en professionals kunnen bouwen aan een duurzaam cultureel en economisch ecosysteem in de regio.” De directeur wil graag in gesprek met de gemeenteraad over het stoppen van de creatieve broedplaats.