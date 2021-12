Franks Filmtip: ‘Een lichtpuntje in donkere dagen, een visueel aantrekkelijke en intelligente film’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer Klaus. Te zien bij Netflix.

Afgezien van het Bijbelse kerstverhaal over de geboorte van Christus kenmerken zich de meeste kerstverhalen door de ontwikkeling van bedroefd naar blij (een verloren gewaande zoon komt op kerstavond thuis, het meisje met de zwavel stokjes), of van slecht naar goed (Scrooge, uit de kerstvertelling van Dickens). Het knappe van de handgetekende animatiefilm Klaus is dat hij tot geen van beide categorieën behoort – hij gaat over het ontstaan van de kerstman - maar toch een eerste klas kerstverhaal vertelt.

Diep bevroren dorp

Amerika een eeuw geleden. Omdat zijn opleiding tot postbode op een totale mislukking is uitgelopen, zou Jesper (van stem voorzien door Jason Schwartzman) moeten worden ontslagen. Maar zijn vader is de baas van het postbedrijf en wil zijn verwende zoon (hij slaapt het liefst onder een laken van zijde) nog een laatste kans geven. Hij stuurt hem naar Smeerensburg, geen magische stad, maar een diep bevroren dorp boven de poolcirkel. Van zijn vader mag Jesper niet eerder terugkomen dan nadat hij er voor heeft gezorgd dat er in één jaar tenminste zesduizend brieven via het postkantoor Smeerensburg worden verstuurd. Maar de meeste dorpsbewoners kunnen niet lezen of schrijven en besteden hun tijd aan het zoveel mogelijk dwarszitten van hun medebewoners. Naar het schijnt een eeuwenoude traditie in Smeerensburg. Daar, in dat dorp, moet Jesper zich de dorpelingen van het lijf zien te houden en de briefbestelling tot leven wekken. Terwijl een postzegel één cent kost.

Speelgoed

Zijn wereld verandert als Jesper kennis maakt met Klaus (stem: J.K. Simmons), een houthakker die ver buiten het dorp woont in een huis vol houten speelgoed. Gemaakt voor de kinderen die hij hoopte te krijgen, maar niet heeft. Dat brengt Jesper op een idee. Hij ziet ineens kansen om die zesduizend brieven te halen.

Tekst gaat verder onder de trailer





Betere samenleving

Klaus is een film met een missie. Elke goede daad, hoe klein ook, kan een ander aansporen tot een positieve daad, en zo de samenleving – en het samen leven – een beetje beter maken. Het is bovendien een verhaal van hoop, waarin de kinderen de vooroordelen van hun opvoeders opzij zetten en zich niks aantrekken van hun strijdende ouders, met hun verleden en hun vooroordelen. Zelfs inclusiviteit krijgt een plaatsje in dit ontroerende verhaal.

Hoewel de figuren niet rond zijn, eerder een beetje hoekig, vergeet je bij het kijken dat de personages zijn getekend. Dat komt ook door de visuele aanpak. Bij de aankomst van Jesper is Smeerensburg gehuld in wit en grijs, met maar een beetje kleur. Maar naarmate het verhaal vordert wordt de film lichter en kleurijker. Zo komen Jesper, Klaus en de dorpsbewoners langzaam, maar zeker tot leven in prachtig getekende animaties.

Lichtpuntje

De kerstfilm Klaus is een lichtpuntje in donkere dagen, een visueel aantrekkelijke en intelligente film. We weten veel, heel veel, over cellen, virussen, atomen, hemellichamen, maar we weten niet alles. Want wie schreef de eerste brief aan de kerstman en waarom? Deze kerstfilm geeft op dit magische raadsel het antwoord.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- In 2020 werd Klaus genomineerd voor een Oscar in de categorie beste animatiefilms.



- De Spaanse regisseur en scenarioschrijver Sergio Pablos schreef eerder mee aan Disney’s animatiefilm Tarzan, een kaskraker uit 1999.



- Jason Schwartzman (1980), die Jesper een stem geeft, heeft familiebanden die de filmkenners bekend zullen voorkomen. Zo is hij de zoon van actrice Talia Shire (The Godfather, part II), en neef van Francis Ford Coppola (Godfather, Apocalypse Now) en Sofia Coppola (Lost in Translation).



- J.K. Simmons speelde de meedogenloze muziekdocent in de film Whiplash (2014), wat hem een Oscarnominatie opleverde.



- Er is ook een versie met Nederlandse stemacteurs. Daarin heeft Jesper de stem van Henny van Loon en Klaus de stem van Frank Lammers



Regie: Sergio Pablos Stemmen: Jason Schwartzman, J.K. Simmons e.a.