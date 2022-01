Bavel neemt afscheid van kapper Anton: ‘Flabbergasted en sprakeloos door de verrassing en de massale oploop’

BAVEL - Inwoners van Bavel hebben deze week afscheid genomen van kapper Anton, die zijn kapsalon in het dorp heeft moeten sluiten. “Iemand die zo geworteld is in Bavel zomaar te laten vertrekken voelde namelijk niet goed.”

Kapper Anton is geboren in Zeeland en nadat hij de kappersschool afronden in Breda bleef hij hier een aantal jaar werken. Daarnaast heeft hij ook twee jaar les gegeven aan de Kappersdagschool om vervolgens zijn eigen kapsalon in Bavel te beginnen. Meer dan dertig jaar was hij een van de bekende gezichten in het dorp. Maar de coronacrisis en de lockdowns hebben er zwaar ingehakt bij de kapper, die helaas moest besluiten om zijn kapsalon op 24 december in Bavel te sluiten. Een geplande afscheidsweek voor zijn klanten zat er helaas niet in, vanwege de strengere lockdown moest hij zijn kapsalon op 18 december meteen sluiten.

Verrassingsafscheid

Dat voelde niet goed voor inwoners van Bavel, die kapper Anton erg gaan missen. “Iemand die zo geworteld is in Bavel zomaar te laten vertrekken voelde namelijk niet goed. Dat past niet bij de bekende Bavelse gastvrijheid.” Daarom werd besloten om de kapper een verrassingsafscheid te geven. Een aantal inwoners staken de koppen bij elkaar en zo ging het balletje rollen. Anton werd op woensdagavond 29 december naar het Dorpsplein gelokt met een smoesje. Francis, die 35 jaar geleden als eerste personeelslid bij Anton kwam werken, zou samen met de drie andere kapsters Anton meelokken onder het mom van een laatste gezamenlijke rondje door Bavel, langs de Kerststallenroute.

TEKST GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING



Er werd woensdag afscheid genomen van kapper Anton, die Bavel verlaat. - Foto: Jac van Gils

Flabbergasted

Bijna viel het plan in het water toen Anton om 17:15 uur aangaf dat hij nog al last had van zijn boosterprik en af wilde zeggen. Gebeurde gelukkig toch niet. Francis haalde hem over en zo gingen Anton, Francis, Angela, Fieke en Jennifer samen op pad. Honderd meter verder leek de verrassing al te sneuvelen. De leden van de Haontjes Hermenie waren daar net aan het verzamelen om richting het Dorpsplein te vertrekken. Anton had niks in de gaten en werd er gelukkig slim langs geloodst. Om 18:45 uur werd Anton door zijn kapsters mooi op de afgesproken tijd afgeleverd op het Dorpsplein. Flabbergasted en sprakeloos, voelde Anton zich door de verrassing en de massale oploop. Een stoet van verenigingen, klanten, buurtbewoners en vrienden kwam langs om Anton te bedanken voor het zijn van 37 jaar een Baviaon, voor zijn intrinsieke betrokkenheid in en voor het dorp en voor het ondersteunen van al de verenigingen. Een moment werd ook nog gevonden voor het maken van een groepsfoto met al “zijn” kapsters. Op volgorde hoe lang ze bij Anton in dienst waren geweest. Francis (35 jaar), Fieke (30 jaar), Angela (20 jaar), Jennifer (10 jaar), Heidi (9 jaar), Karin (7 jaar). Het deed Anton zichtbaar goed zoveel warmte te mogen ontvangen. Warmte die het vertrek uit Bavel voor hem een stuk minder lastig maakt.



Anton met ‘zijn’ kapsters, die jarenlang bij hem in dienst waren: Francis (35 jaar), Fieke (30 jaar), Angela (20 jaar), Jennifer (10 jaar), Heidi (9 jaar), Karin (7 jaar). - Foto: Jac van Gils