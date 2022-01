Franks Filmtip: ‘De film gaat over het zich verloren voelen in een wereld die een chaotische woestenij lijkt’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer Lost in Translation. Te zien bij Pathé-thuis en Cinetree.nl.

Lost in Translation is een film uit 2003, geschreven en geregisseerd door Sofia Coppolla (1971). De film won een Oscar, drie Golden Globes, drie BAFTA’s (Engelse Oscar) en nog veel meer. Haar vader is Francis Ford Coppola, regisseur van onder meer de Godfather trilogie. In The Godfather I was Sofia de baby in de doopscene. Kenmerkend voor de films van Sofia Coppola is dat haar personages op zoek zijn naar een beter leven en nadenken over hun hun eigen bestaan en levensdoel. Een universeel thema dat tot slapeloze nachten kan leiden.





Ontmoeting hoofdrolspelers

De Amerikaanse acteur Bob Harris (Bill Murray) is op zijn retour. Voor een Japans whisky merk werkt hij mee aan een reclamefilmpje (‘It’s Suntory time’). Tijdens de opnames logeert hij in een duur hotel in Tokyo. Hij is 25 jaar getrouwd, heeft kinderen, maar zijn huwelijk hapert. Ook Charlotte (Scarlett Johansson) verblijft in dat hotel. Haar man is fotograaf en heeft het druk. Charlotte is net afgestudeerd aan Yale University en is zonder specifiek doel met haar man meegegaan naar Tokyo. Bob en Charlotte treffen elkaar midden in de nacht in de bar van het hotel omdat ze de slaap niet kunnen vatten. Als ze met elkaar in gesprek raken, blijkt dat ze geen van beide bekend zijn in Tokyo, ze spreken de taal niet en begrijpen de Japanse cultuur nog minder. Ze verstaan alleen elkaar. Nieuwsgierig besluiten ze het nachtleven van deze wereldstad in te stappen. Ze zien de Japanners computerspelletjes spelen en horen ze karaoke zingen in de bars. Ze bezoeken striptease tenten en ervaren hoe Japanners met veel opwinding tegen elkaar spreken, zonder dat duidelijk wordt of ze nou ruzie maken, of gewoon hun bedoelingen aan elkaar uitleggen.

Verloren en vervreemd

De film gaat over het zich verloren voelen in een wereld die een chaotische woestenij lijkt. Het gevoel van vervreemding en gebrek aan verbinding, het gevoel van totale verlatenheid, er is niemand die je kent, er zijn geen vrienden, geen buren, niemand om mee af te spreken. In deze chaotische omgeving vol hallucinerende lichtreclames en onbegrijpelijke taal, met mensen die zich overgeven aan luidruchtige, maar ondoordringbare happenings, groeit tussen Bob en Charlotte een tere vertrouwdheid. Noem het vriendschap, die iedereen wel kent, maar tussen onbekenden uiterst zeldzaam is: de onverwachte klik. Een chemie die je van binnen verwarmt, hoe verschillend de achtergronden en karakters ook zijn.



Langzaam groeiende relatie



Regisseur Sofia Coppola, die ook het scenario schreef, laat de relatie langzaamaan groeien. Met onopgesmukte beelden en dialogen die getuigen van onderkoelde humor. Bill Murray (1950) zagen we onlangs nog in de absurdistische film The French Dispatch van Wes Anderson. Maar van zijn enorme oeuvre vindt hij Lost in Translation zijn beste film. De carrière van Scarlett Johansson (1984) nam een enorme vlucht na haar prachtige acteerprestatie in deze film. Zo had ze een broeierige rol in de stedenfilm Vicky Christina Barcelona van Woody Allen. De laatste jaren was ze vooral te zien in de superhelden serie Avengers.





Dit is wat je moet weten over deze film:



- De eerste Oscars werden uitgereikt in 1929. Het heeft tot 2004 – dus 75 jaar – geduurd voordat een vrouw werd genomineerd voor een Oscar voor de beste regie. Die eer viel te beurt aan Sofia Coppola voor haar regie van Lost in Translation. Maar ze won de prijs niet.



- Eveneens in 2003 werd de Engelse film Girl with a Pearl Earring uitgebracht, geïnspireerd door het leven van de Nederlandse schilder Vermeer. Daarin speelde Scarlett Johansson Griet, het door Vermeer zo trots afgebeelde meisje met de parel.



- In Lost in Translation is de band Phoenix te horen. Zanger van die band is Thomas Mars. Hij is de vriend van Sofia Coppola. Samen hebben ze een dochter, Romy.



- In Lost in Translation laat Sofia Coppola de sinds jaar en dag getrouwde Bob Harris (Bill Murray) een briljante definitie van ouderschap geven: “Het wordt een stuk ingewikkelder als je kinderen hebt. (…) Je leven, zoals je het gewend bent, verdwijnt en zal nooit meer terugkeren. Maar ze leren lopen en praten, en je wil bij ze zijn. En ze blijken de heerlijkste mensen te zijn die je ooit in je leven hebt ontmoet.”



Regie: Sofia Coppola Met: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi en Anna Faris