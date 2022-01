Gigantische muurschildering ter ere van 50 jaar Breda Jazz Festival steeds dichterbij

BREDA - De crowdfunding voor een gigantische muurschildering ter ere van het 50-jarige jubileum van Breda Jazz Festival, heeft al meer dan de helft van het beoogde bedrag opgeleverd. De gigantische muurschildering moet een eerbetoon aan de stad en het festival worden.

In 2022 wil het Breda Jazz Festival zijn 50ste editie op een grootse wijze vieren. Sinds 1971 klinkt tijdens Hemelvaart jazzmuziek in de Bredase binnenstad. Als eerbetoon aan de stad en het festival wil het Breda Jazz Festival in samenwerking met Blind Walls Gallery een droom waarmaken: Een gigantische muurschildering die verleden, heden en toekomst van het Breda Jazz Festival samenbrengt. Voor de kosten van de schildering is een crowdfunding gestart. In totaal hoopt de organisatie 11.000 euro op te halen. Inmiddels is er al 5840 euro gedoneerd.

Een kunstenaar gaat een muur van 16 bij 11 meter aan de Nijverheidssingel omtoveren tot een kunstwerk. In mei volgt dan de feestelijke onthulling.

Samen de droom waar maken

Het Breda Jazz Festival kan jaarlijks plaatsvinden dankzij de bijdragen van de vele sponsors, de Bredase horeca, Vrienden van het Breda Jazz Festival en de publieksbijdrage. Bart Wouters: “Juist daarom lijkt het ons mooi om deze unieke muurschildering ook samen met iedereen, die ons festival en de stad Breda een warm hart toedragen, waar te kunnen maken. Via crowdfunding hopen we genoeg donaties te ontvangen om de Bredase binnenstad met dit jazzy kunstwerk te verrijken.”

Via de website en social media kanalen van het Breda Jazz Festival kunnen mensen ideeën en herinneringen aandragen ter inspiratie voor de kunstenaar. “Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om dit in grote getalen te doen. Op deze manier wordt de muurschildering nóg meer een project van ons allemaal!” zo stelt Bart Wouters.

Blind Walls Gallery is hét museum op straat met 100 muurschilderingen geïnspireerd op de verhalen van Breda. Nationale en internationale kunstenaars werken aan een groeiende collectie muurschilderingen in Breda.