Grote Kerk steunt landelijke museumactie en gaat uit protest woensdag open

BREDA - Verschillende musea en erfgoedinstellingen openen woensdag 19 januari hun deuren voor het publiek om op ludieke wijze ruimte te geven aan (mentale) fitheid. De Grote Kerk Breda is één van de deelnemers. Daar is momenteel het kunstproject Museum of the Moon te zien.

Met de heropening van winkels en andere niet-essentiële diensten heeft het kabinet de samenleving meer ademruimte gegeven. Maar musea zijn niet meegenomen in deze heropening. “Dat is en blijft onverklaarbaar”, stelt de Museumvereniging. “Waarom mogen commerciële doorstroomlocaties (zoals Bijenkorf en IKEA) wél open en culturele doorstroomlocaties (musea) niet? Ook in de persconferentie van afgelopen vrijdag werd deze vraag onvoldoende beantwoord. De opening van musea zou te veel reisbewegingen opleveren. Een rekensom haalt dit argument snel onderuit. Hoe succesvol ook: 450 musea staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke winkels in Nederland. Het ondermijnt het gelijkheidsbeginsel, het gevoel van redelijkheid en solidariteit. Daarom starten wij de actie Museum Gym.”

Verschillende musea openen aanstaande woensdag 19 januari de deuren voor diverse ‘sportactiviteiten’. Dit doen zijn ‘om ruimte te geven aan (mentale) fitheid’. Zo kun je wandelen bij nationaal Monument Kamp Vught, rekken en strekken in het Fries Museum en een bootcamp doen bij Slot Loevestein. Marieke Wiegel, directeur van de Grote Kerk Breda, legt uit waarom de Grote Kerk zich bij de actie aansluit. “Met deze openstelling op woensdag 19 januari willen een signaal aan de politiek geven, maar bovenal solidariteit en saamhorigheid stimuleren. De Grote Kerk Breda is een plek van verbinding in het hart van de stad.” Eveneens is er in samenwerking met Breda Wandelt tegen een kleine vergoeding een wandeling door de stad georganiseerd die om 9.30 uur start en om 11.00 uur eindigt bij de kerk om op die manier fysieke en mentale fitheid met elkaar te combineren.

Museum of the Moon

Morgen, 19 januari 2022, kan het publiek de Grote Kerk Breda en Museum of the Moon van dus van 10 uur tot 17 uur gratis en zonder reservering bezichtigen. Grote Kerk Breda volgt zoveel mogelijk de hygiëne en preventieve Corona maatregelen vanuit de overheid, dit betekent dat het tonen van een coronatoegangsbewijs bij de entree en het dragen van een mondkapje in de kerk verplicht zijn.

Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze maan, met een doorsnede van 7 meter, bestaat uit zeer gedetailleerde hoge resolutie beelden van het maanoppervlak die door NASA zijn gemaakt.