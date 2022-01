Franks Filmtip: ‘Voor zijn hoofdrol in dit waargebeurde verhaal won Andrew Garfield een Golden Globe’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Vanwege de afwezigheid van Frank schrijft deze week een van onze eigen redacteuren de filmtip. Dat is Tick, Tick… Boom!, te zien op Netflix.

Ken jij Andrew Garfield als Spiderman, en wil je hem graag als stoere superheld blijven zien? Dan is Tick, Tick… Boom! niets voor jou. Want in deze biografische musical zie je Andrew Garfield als nooit tevoren. Een echte musicalliefhebbers mag deze Netflix-film uit 2021 juist absoluut niet overslaan. Want niet alleen gaat de film over musicalmaker en bedenker van broadwayklassieker RENT Jonathan Larson, ook is de film geregisseerd door dé man achter de gigantische broadway hit Hamilton: Lin-Manuel Miranda.

Tick, Tick… Boom! Is gebaseerd op de biografische musical de Larson zelf schreef over de fase in zijn leven waarin hij probeerde om van zijn eerste musical Superbia een succes te maken. In de film volg je Larson in de week voordat hij 30 wordt. Het is 1990. Hij heeft op dat moment acht jaar gewerkt aan Superbia en is tot op het bot gedreven om er een broadway-succes van te maken. Maar ondertussen tikt de klok. Zijn vriendin wil verhuizen uit New York. Zijn beste vriend verruild zijn acteerdroom voor een baan in de reclame met een dik salaris. En ondertussen had Steven Sondheim zijn eerste broadway musical al op zijn 27e. Waar blijft het succes? Op welk moment verander je van een musicalschrijver met een bijbaan in een diner, in iemand die vast werkt in een diner en er een hobby naast heeft?

Het lot van Jonathan Larson is triest. Wanneer zijn musical RENT in premiere gaat op broadway, sterft Larson op 35-jarige leeftijd onverwachts aan een aortadissectie. Hij maakt het gigantische succes van RENT zelf dus nooit meer. Maar daar ligt in Tick, tick… Boom! De focus niet op. Wie het van te voren niet weet, komt er zelfs pas helemaal aan het einde van de film achter. Tick, tick… Boom! draait om Larsons creatieve worstelingen wanneer hij nog niets weet over zijn toekomstige successen. Het kiezen tussen angst en liefde. Het vol gaan voor waar je in gelooft.

Wie na de aftiteling de beelden ziet van de echte Jonathan Larson, kan niet anders dan onder de indruk zijn van hoe Garfield hem heeft neergezet. Met dezelfde unieke mimiek, bewegingen en energie. Garfield won voor zijn rol als Larson deze maand een Golden Globe. En het zou mij niet verbazen als er nog meer prijzen volgen.

Tick, Tick… Boom! (2021)

Duur: 1 uur en 55 minuten

Regie: Lin-Manuel Miranda

Muziek: Jonathan Larson

Te zien op Netflix