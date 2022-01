Mezz kiest voor extra lang ‘Ik zie u graag’ festival in 2022

BREDA - De twaalfde editie van Ik Zie U Graag festival heeft extra lang op zich laten wachten. De coronacrisis zorgde voor uitstel van de geplande edities in 2020 en 2021. In 2022 keert het festival terug op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei en plakt daar zondag 22 mei aan vast, laat de Mezz weten.

Onder de noemer Ik Zie U Graag toont MEZZ haar liefde voor de Belgische popmuziek. Het poppodium weet wat er speelt in de Belgische muziekscene en volgt de ontwikkelingen op de voet. Op Ik Zie U Graag ontdek je beginnende en opkomende acts en geniet je van (internationaal)bekende namen uit de bruisende en bloeiende Belgische muziekscene.

Een deel van de programmering komt nog voort uit de geplande edities in 2020 en 2021. Maar de ontwikkelingen in de Belgische muziekindustrie hebben ook de afgelopen jaren niet stilgestaan. Ook deze nieuwe parels zijn terug te vinden in de line-up.

Zo zijn Compact Disk Dummies, Stikstof, SONS, Black Box Revelation, Meskerem Mees, RAMKOT, RHEA, The Haunted Youth, School Is Cool, Black Leather Jacket, Ruby Grace, NAFT, Tessa Dixson, Cocaine Piss, Borokov Borokov, The K., Crooked Steps, EMY, HEISA, Multani en Pothamus te zien in MEZZ Breda.

Er zijn nog een paar gaten in de line-up. Binnen een paar weken wordt de line-up aangevuld met de laatste nieuwe namen.