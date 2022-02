Stichting Beaux Jazz wordt Stichting Sound of Europe

BREDA - De stichting Beaux Jazz maakt na 25 jaar plaats voor de nieuwe stichting Sound of Europe. Deze nieuwe stichting zet het werk van Beaux Jazz voort, en breidt het muziekaanbod aanzienlijk uit.

Beaux Jazz organiseert sinds 2018 het festival Sound of Europe. Een festival in Breda dat hedendaagse muzikale samensmeltingen uit heel Europa samenbrengt. Daarbij komen stijlen als funk, elektronica, soul, klassieke muziek, jazz en rock samen. “Sound of Europe staat voor nieuwe ontwikkelingen en originele creatieve muziek die niet stijlgebonden is, waarbinnen er ruimte is voor improvisatie”, aldus de stichting.

Omdat de moderne jazz zich heeft ontwikkeld en vermengd met vele andere genres dekt de naam Sound of Europe beter waar de stichting voor staat: Het voor het voetlicht brengen van nieuwe crossovers van eigentijdse muziek voor een breed publiek.

Sinds 1 februari vallen het festival in oktober, de Spaanse week in juli, de satellietconcerten in aanloop naar het festival en de educatieve programma’s in samenwerking met de Nieuwe veste dus allemaal onder de naam Sound of Europe.