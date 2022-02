Franks Filmtip: ‘Spielberg is, als de koning van de emotie, ook in deze film op zijn best’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat West Side Story te zien bij Chassé Cinema en Pathé.

Toen ik hoorde dat Steven Spielberg (1946) de Broadwaymusical West Side Story ging verfilmen kon ik dat haast niet geloven. Want Spielberg is een grote naam in de wereld van de filmindustrie. Hij maakte spektakelstukken zoals Jaws, E.T. en Jurrassic Park, maar ook het indringende oorlogsdrama Schindler´s List. Hij is commercieel gezien de succesvolste regisseur van de tweede helft van de twintigste eeuw en kan daarom uiterst kritisch zijn bij zijn keuzes. Dat hij kiest voor een remake van de West Side Story is voor mij een verrassing, maar de keuze sluit wel aan bij zijn achtergrond. De West Side Story gaat over het leven van (de zonen en dochters van) immigranten in de VS in de jaren vijftig. Zijn ouders zijn van Joods Oekraïense afkomst, waardoor hij het leven van immigranten in Amerika uit die tijd goed kent. Spielberg wilde al langer een musicalfilm maken en heeft diep in de buidel getast om de filmrechten in handen krijgen. Volgens Spielberg heeft Stephen Sondheim, die in de jaren vijftig de tekst voor de musical schreef, hem geïnspireerd tot de verfilming.

Je zou kunnen zeggen dat de West Side Story uit 1957 de opera is van onze tijd. Geen klassieke, maar moderne muziek en de verhaallijn is niet ondergeschikt aan de muziek, maar vormt een eenheid met zang en dans. Dat was toen nieuw. West Side Story van Steven Spielberg is van 2021, maar de musical is in 1961 al eens verfilmd (regie: Robert Wise en Jerome Robbins) en won toen tien Oscars. Dan is het nogal een waagstuk om het stuk van componist Leonard Bernstein opnieuw te verfilmen. Op verzoek van Spielberg werden dialogen herschreven en werd de volgorde van de liedjes veranderd, maar hij veranderde niet de tijdsperiode (jaren ’50), de locatie (Upper West Side in New York City) of het verhaal.

Rivaliserende straatbendes

Eind jaren vijftig waren rivaliserende straatbendes actief in de achterbuurten van NYC. In de musical heten ze de Jets en de Sharks. De Jets zijn de zonen van witte immigranten uit vooral Europa. De Sharks zijn jongens met hun roots op het Caribische eiland Porto Rico. Dat eiland is sinds 1950 verbonden met de VS. Tony (Ansel Elgort) was leider van de Jets, maar heeft een gevangenisstraf uitgezeten van een jaar nadat hij een lid van de Sharks bijna had gedood in een gevecht. Omdat hij nog in de proeftijd loopt neemt hij afstand van zijn bende. De leider van de Puerto Ricaanse Sharks is Bernardo (David Alvarez). Zijn zus is de bloedstollend mooie Maria (Rachel Zegler). Als Maria en Tony elkaar tijdens een dansfeest ontmoeten worden ze verliefd. Vanwege de rivaliteit tussen de bendes houden ze dat geheim. Maar ook omdat de ouders van Maria al een partner uit haar Caribische gemeenschap hebben uitgezocht. Net zoals voetbalhooligans dat tegenwoordig hier ook doen, spreken de bendes een confrontatie met elkaar af om de hegemonie in het stadsdeel West Side. Tony wordt bij die confrontatie betrokken en raakt in gevecht met de broer van zijn grote liefde.

Overtuigend en ontroerend

De vertolking van Tony en Maria door Ansel Elgort (1994) en Rachel Zegler (2002) is overtuigend en ontroerend. Rachel Zegler heeft een Colombiaans-Amerikaanse achtergrond en was 17 jaar toen ze de rol van Maria kreeg toegewezen. Ze was onbekend in de wereld van film en musical, maar had voor de audities een videobandje ingestuurd waarop ze twee nummers uit de West Side story zong, Tonight en I Feel Pretty. Ansel Elgort, die de rol van Tony vertolkt, komt uit New York. Hij is de zoon van een operaregisseuse en al op jonge leeftijd gaan acteren. Regisseur Spielberg heeft ze op het schild gehesen en dat maken ze helemaal waar. Spielberg is, als de koning van de emotie, ook in deze film op zijn best. Volle bak genieten! In maart worden de Oscar’s toegekend. De West Side Story is genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Film.

In vergelijking met de filmversie uit 1961 zijn er opvallende verschillen:



- Doc, de winkeluitbater, is vervangen door Valentina (Rita Moreno). Om weg te blijven bij de straatbende van de Jets doet Tony klusjes voor haar terwijl hij in de proeftijd loopt. Zij geeft hem goede raad. Daardoor krijgt Valentina een prominentere rol in het verhaal. In de filmversie uit 1961 speelde Rita Moreno de rol van Anita, de zus van Maria. Ze kreeg er een Oscar voor (beste vrouwelijke bijrol). Veertig jaar later speelt ze dus weer in een verfilmde versie van de musical West Side Story.



- De volgorde van de liedjes is gewijzigd en ze worden soms gezongen door een ander personage. In de versie van 1961 wordt het lied Somewhere gezongen door Tony. In de versie van Spielberg wordt het lied vertolkt door Valentina.



- In de film uit 1961 werkt Maria in een boetiek voor bruidsjurken, maar in 2021 is zij schoonmaakster in een warenhuis.



- In 1961 maakte de vechtscene tussen de Jets en de Sharks veel indruk, onder meer omdat deze zich afspeelde in het halfduister, onder een brug. Spielberg heeft de scene verplaatst naar een loods voor zoutopslag. Maar het effect is niet minder sinister.



Regie: Steven Spielberg, Met: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno