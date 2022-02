Met een stropdas als stempelkaart langs 15 kroegen in Kielegat: Cravattentocht gaat door

BREDA - De jaarlijkse Cravatten-kroegentocht uit Kielegat is terug van weggeweest. Hoewel het vorig jaar niet door kon gaan, is de kroegentocht door de aangekondigde versoepelingen deze carnaval wel mogelijk. Op carnavalszondag kun je met een stropdassenstempelkaart langs vijftien verschillende kroegen voor een pilsje, wijntje of een shotje.

Het carnaval in het Kielegat heeft een jaar stil gelegen maar met de versoepelingen is dit jaar toch een hoop te beleven in de stad. Zo gaat ook de jaarlijkse Cravatten-kroegentocht dit jaar door. Op zondag 27 februari kunnen deelnemers vanaf 13:11 een stempelkaart halen in de vorm van een stropdas. De tocht vertrekt vanaf Café de Kapitein, vanuit daar kunnen de? carnavalsvierders zelf bepalen in welke volgorde ze de volgende veertien kroegen langsgaan. Voor 30 euro krijgen ze bij alle vijftien kroegen een pilsje, wijntje, een shotje of een glas fris. De kroegen langs gaat in eigen tempo, je bepaalt dus zelf hoe lang je feestmiddag duurt.

De gemeente van Breda kondigde eerder al aan dat deze carnaval een kroegencarnaval zou worden door de last-minute versoepelingen.

Kaarten voor de kroegentocht zijn via de organisatie online te koop.