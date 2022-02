St. Joost en het Chassé Theater slaan handen ineen voor talentontwikkeling

BREDA - Al een aantal keer waren de afstudeerfilms van studenten aan de St. Joost School of Art & Design te zien in Chassé Cinema. De screenings waren een succes, zowel voor de beginnende makers als voor het filmpubliek. Omdat er naast het vertonen van afstudeerfilms nog meer gezamenlijke kansen in talentontwikkeling gezien worden, hebben St. Joost School of Art & Design en het Chassé Theater een driejarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die inzet op awareness, co-creatie, talentontwikkeling en ruimtegebruik.

Een eerste resultaat van de samenwerking zal binnenkort al op het grote doek te zien zijn. De vierdejaars studenten van de opleiding Photography, Film & The Digital pitchen het idee voor hun eindexamenproductie op woensdag 23 februari aan een jury bestaande uit regisseur Vincent Boy Kars, filmproducent Nynke Jurgens en regisseur Aramis Gonzalez, in de filmzaal van Chassé Cinema.

De jury kiest drie pitches die een bijdrage ontvangen voor hun eindexamenproductie. Er is door het Chassé Cultuurfonds een bedrag van in totaal 10.000 euro beschikbaar gesteld, dat wordt onderverdeeld in drie Chassé Cultuurfonds Film Incentives. De studenten kunnen deze Film Incentive gebruiken voor de realisatie van hun afstudeerfilm, die tijdens de Graduation Show van St. Joost in juli 2022 in het Chassé Theater te zien zal zijn.

‘’De samenwerking met het Chassé Theater biedt een unieke mogelijkheid voor onze studenten om werk te presenteren en te leren in de professionele netwerken van het theater”, stelt René Bosma, directeur St. Joost School of Art & Design. “We kijken met veel plezier uit naar deze samenwerking die voor al onze studenten meerwaarde heeft: van filmstudent tot ontwerpers en kunstenaars.’

Co-creatie en ruimtegebruik

Naast de Chassé Cultuurfonds Film Incentive slaan St. Joost en het Chassé Theater ook de handen ineen voor inhoudelijke samenwerking. Hierbij wordt de kennis die in beide organisaties aanwezig is ingezet om elkaar te versterken. Studenten zullen onder anderen een les over 35 mm film krijgen, verzorgd door de operateurs van Chassé Cinema. Ook zullen de studenten een maand lang gratis naar de cinema kunnen met een Cineville pas, om zo het diverse aanbod van de cinema te leren kennen.

Daarnaast zal het Chassé Theater haar gebouw openstellen voor de studenten. Zo worden er besloten screenings georganiseerd, worden de film- of theaterzalen gebruik als ruimte om les te geven en zullen de kantoorruimtes van het Chassé Theater ingezet worden voor de incubators van St. Joost: het traject waarin studenten een onderneming starten.

“Het Chassé Theater wil midden in de samenleving staan en podium bieden aan talent van jonge theater- en filmmakers uit Breda. Deze samenwerking is een belangwekkende manier om twee grote kunstinstellingen in deze stad met elkaar te verbinden en in gezamenlijkheid doelen te verwezenlijken. Studenten kunnen bij ons kennis maken met film- en podiumkunsten. Wij bieden onze kennis en faciliteiten aan en zij krijgen de kans in contact te komen met het publiek. Dat het Chassé Cultuurfonds meestapt in deze ontwikkeling en ook budget beschikbaar stelt aan de studenten, geeft een extra dimensie aan de samenwerking”, aldus Ruud van Meijel, directeur Chassé Theater