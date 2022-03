Franks Filmtip: ‘Een true-crime docu die alle aandacht verdient die het krijgt’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijft één van onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de documentaire ‘The Tinder Swindler’, te zien op Netflix.

Swipe, swipe, swipe! Op Tinder kun je wereldwijd miljoenen profielen van mensen bekijken en naar rechts swipen, in de hoop om een match te worden met die persoon. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, zo ook niet voor Cecille Fjellhøy uit Londen. Totdat ze het profiel van de zogenaamde Simon Leviev uit Israël tegenkomt. Mooi uiterlijk, goed gekleed en een Instagram waar hij zijn luxeleven op deelt. Cecille leert al snel dat Simon allesbehalve een gewoon leven leidt, en besluit uiteindelijk om naar rechts te swipen. Al snel krijgt ze een berichtje van Simon om koffie te drinken bij het hotel Four Seasons. Ze ontmoeten elkaar en al snel voelde Cecille zich aangetrokken tot Simon. Ze leerde daar wie Simon echt was. Hij blijkt niemand minder dan de zoon van de koning der diamanten en miljardair Lev Leviev te zijn. Ze heeft de man van haar dromen gevonden.

Ondertussen ontmoeten we ook de 35-jarige Pernilla Sjöholm uit Zweden. Ze is een zelfstandige vrouw die haar leven aardig op orde heeft en zoekt iemand waar ze samen mee kan reizen. Naar een paar swipes komt zij, net zoals Cecille, ook uit op Simon. Ze swipte naar rechts en al snel kreeg ze een bericht van hem om hem te ontmoeten in Amsterdam. Bij de bevestiging van haar vliegticket, ontdekte ze de familie waar hij vandaan komt. De twee ontmoeten elkaar in Amsterdam en maken er een mooie dag van. Alhoewel Pernilla niet van plan was om Simon te daten, mist ze hem na twee dagen al enorm veel.

Beide vrouwen krijgen na een tijdje van Simon berichten dat hij in gevaar is. Hij zegt dat hij geld nodig heeft om verder te reizen. De vrouwen maken het allebei in een haast over en zij lenen zoveel geld dat ze dik in het rood komen te staan. Naderhand komen ze erachter dat Simon helemaal niet blijkt te zijn wie hij is en gaan ze op zoek naar manieren om hem te stoppen.

Wat deze documentaire goed laat zien, is de psychologische manipulatie die Simon gebruikt om zijn slachtoffers te beroven. Hoe komt het toch dat Simon hier zo lang weg mee kon komen en dat dit geen mainstream nieuws werd? Weliswaar heeft Cecile een paar jaar geleden haar verhaal gedaan bij ABC en dat werd veel bekeken, maar toch kreeg het niet de aandacht die het nu heeft. Met deze documentaire zijn zijn mistanden aan het licht gekomen.

Relevant

De documentaire kwam iets meer dan een maand geleden op Netflix, maar dankzij de enorme aandacht die het verhaal kreeg en de recente ontwikkelingen, is de documentaire nog steeds relevant. Onlangs hebben de slachtoffers van Simon een rechtszaak tegen de ING aangespannen om hun geld terug te krijgen. De rechter die oorspronkelijk de zaak zou behandelen, raakte besmet corona. Daardoor werd er een andere rechter aangesteld, die eerder al in het nadeel had beslist van het Nederlandse slachtoffer Ayleen Charlotte in augustus 2021. Sjöholm zag het niet zitten om haar lot door hem te laten bepalen, waardoor haar advocaat Herman Loonstein besloot hem te wraken.

The Tinder Swindler

Duur: 1 uur en 54 minuten

Regie: Felicity Morris

Muziek: Jessica Jones

Te zien op Netflix