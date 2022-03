Franks Filmtip: ‘Tom Holland schittert in een spannende film gevuld met actie’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijft één van onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de film ‘Uncharted’, te zien in de Pathé en Kinepolis.

Na jarenlang in productie te zijn geweest, is hij er eindelijk dan; De filmadaptatie van één van Sony's meest befaamde, exclusieve spelreeksen, Uncharted. 6 jaar nadat het laatste spel in de reeks, Uncharted 4: A Thief's End, uitkwam, wil deze film nieuw leven inblazen in de avonturen van Nathan Drake.

Plot

De film begint in een museum waar de broers Sam (Rudy Pankow) en Nathan Drake (Tiernan Jones) op zoek zijn naar de kaart die is gemaakt na de eerste Magellan-expeditie. In het museum worden de jongens betrapt door de museumbeveiliging. Het weeshuis waar beide jongens zijn ondergebracht, zet Sam eruit. Voordat hij vertrekt, belooft Sam zijn terugkeer naar Nathan, en laat hem een ring achter met de inscriptie ‘Sic Parvis Magna’.

Vijftien jaar later werkt Nathan (Tom Holland) in een bar in New York en steelt hij juwelen van de rijke klanten die hij als barman bedient. Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), een fortuinjager die samen met Sam de schatten opspoorde die verborgen waren door de Magellan-bemanning, legt Nathan uit dat Sam verdween nadat hij hem had geholpen het dagboek van Juan Sebastian Elcano te stelen. Nathan, die in de loop der jaren verschillende ansichkaarten van Sam heeft ontvangen, stemt ermee in Sully te helpen zijn broer te vinden. Sully en Nathan gaan naar een veiling om een gouden kruis te stelen dat verband houdt met de Magellan-bemanning, waar ze Santiago Moncada (Antonio Banderas) ontmoeten, de laatste afstammeling van de Moncada-familie die Magellan's expeditie financierde, en Jo Braddock (Tati Gabrielle), leider van de huurlingen die door Moncada zijn ingehuurd. Beiden partijen reizen de hele wereld over om de schat te zoeken en achter te komen wat het lot is van Nathan's verloren broer Sam.

Actie gevulde film

Het leukste aan de film, zijn de vele actiescènes die er in de film plaatsvinden. Eén van de meest epische en memorabele daarvan, is wanneer Nathan zich vasthoudt aan een net met cargo dat uit een vliegtuig hangt. Hij probeert terug te klimmen naar het luik van het vliegtuig terwijl hij containers en schoten moet ontwijken. Wie de spellen heeft gespeeld, weet dat dit een referentie is naar het derde spel in de reeks. Door de vele actiescènes zie je ook dat de film gebaseerd is op een videogame.

Tom Holland als Nathan Drake

Waar vele fans zich zorgen over maakte, was of Tom Holland wel het charisma en de uitstraling van Nathan Drake heeft. Het is een rol die oorspronkelijk niet bedoeld was voor hem, de productie van de film begon al in 2008 en Mark Wahlberg, die Victor Sullivan speelt, zou waarschijnlijk Nathan Drake gespeeld hebben. Ondanks dat hij niet het uiterlijk van onze geliefde schattenjager op de Playstation heeft, komt Holland als een geloofwaardige, jonge Nathan Drake over. Het helpt dat het een prequel is voor het eerste spel, en het einde van de film hint naar een vervolg. Hopelijk zien we Holland, naarmate dat hij zelf ook ouder wordt, groeien als de Nathan Drake die we kennen op de Playstation in het mogelijk vervolg.

Uncharted

Duur: 1 uur en 56 minuten

Regie: Ruben Fleischer

Muziek: Ramin Djawadi