Hardwell maakt comeback en kondigt nieuwe wereldtournee aan

BREDA - DJ Hardwell is terug. Robbert van de Corput, zoals de Bredase DJ heet, stopte in 2018 met optreden om meer tijd te maken voor familie en vrienden. Nu, 3,5 jaar later, kondigt hij zijn comeback aan met een nieuw album en een wereldtournee.

DJ Hardwell gaat weer touren én heeft een nieuw album. Zondag 27 maart trad hij als verrassing op bij het Miami’s Ultra Musival Festival, en daarmee maakte hij zijn langverwachte comeback. De Bredase DJ kondigde tegelijkertijd een grote wereldtournee aan, én zijn nieuwe album Rebels Never Die werd gelanceerd.

Pauze

DJ Hardwell werd in 2013 en 2014 verkozen tot beste DJ van de wereld. In het najaar van 2018 maakte hij bekend dat hij een pauze ging nemen van het touren en optreden. “Ik realiseer me dat er nog zoveel dingen zijn die ik als Robbert wil doen met familie en vrienden, maar 24/7 Hardwell zijn laat me daarvoor te weinig energie en creativiteit”, liet hij toen aan zijn fans weten. “Ik heb altijd gedeald met een heftig tourschema, maar voor nu voelde het teveel, als een nooit eindigende achtbaan. Ik heb nu wat tijd nodig voor de persoon achter de artiest, om te reflecteren op wat de afgelopen paar jaar is gebeurd.”

Op de website van Hardwell kunnen fans het tourschema bekijken en zich registeren voor tickets. De tickets gaat op 29 maart in de verkoop.