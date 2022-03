Oscar-winnende films zijn tijdens speciaal Oscarweekend te zien in Chassé Cinema

BREDA - Van zondag op maandag vond in het Dolby Theater in Los Angeles de 94ste Oscar uitreiking plaats. Naast de verrassende winnaar van de Beste Film (CODA), ging Drive My Car met het beeldje voor Beste Buitenlandse Film naar huis en won The Power of the Dog de prijs voor beste regisseur. Dune sleepte zes beeldjes in de wacht en won daarmee de meeste prijzen van de avond.

Voor iedereen die de genomineerde en winnende films gemist heeft op het grote doek, organiseert Chassé Cinema op 1, 2 en 3 april het Oscarweekend.

Tijdens het Oscarweekend in Chassé Cinema worden Oscar-genomineerde én Oscar-winnende films nog een keer vertoond. Een unieke kans om de films nog één keer in het groot te zien. Het bomvolle programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 1 april:

The Tragdey of Macbeth (genomineerd voor beste acteur)

The Worst Person in the World (genomineerd voor beste buitenlandse film)

Dune (winnaar beste muziek, beste cinematografie, beste montage, beste visual effects, beste production design en beste geluid)



Zaterdag 2 april:

Licorice Pizza (genomineerd voor beste film)

Belfast (winnaar beste scenario)

Flee (genomineerd voor beste documentaire)

Power of The Dog (winnaar beste regisseur).



Zondag 3 april:

West Side Story (winnaar beste vrouwelijke bijrol)

Spencer (genomineerd voor beste actrice)

Nightmare Alley (genomineerd voor beste film)

Drive My Car (winnaar beste buitenlandse film)