Stedelijk Museum Breda viert geboortedag Vincent van Gogh met Starry Night

BREDA - Woensdag 30 maart vieren Stedelijk Museum Breda en Vincent van Goghhuis Zundert de geboortedag van Vincent van Gogh met de kunstenaars van nu. Van 16:00 tot 21:00 staat het museum in het teken van Starry Night, een moment om cultuur te snuiven in de breedste zin van het woord.

Het museum is deze middag en avond gevuld met kunst, muziek, theater, dans, film en literatuur. De tentoonstellingszalen zijn geopend en door het museum vinden verrassende acts en voordrachten plaats van onder andere Groundbreakers, Elfie Tromp en Juup Luijten. Beeldend kunstenaars Koen Broucke, Carmen Schabracq en Lotte van Lieshout, die alle drie werk exposeren in de tentoonstelling Vanwege Vincent – De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie, die nu te zien is in het museum, zijn aanwezig en geven een performance.

De tentoonstelling Vanwege Vincent – De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie en Starry Night zijn een samenwerking tussen Stedelijk Museum Breda en Vincent van GoghHuis Zundert. Vincent van Gogh is internationaal gezien misschien wel de bekendste Brabander. Zijn leven en werk inspireren nog steeds. Dat zie je in de overzichtstentoonstelling Vanwege Vincent – De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie. Bijna zeventig kunstenaars werkten de afgelopen tien jaar als artist in residence aan nieuw werk op de geboortegrond van Vincent van Gogh in Zundert. De schilderijen, installaties, sculpturen, fotografie en video’s die hieruit zijn voortgekomen verwijzen naar het werk van Van Gogh. De tentoonstelling is nog t/m 3 juli te zien in Stedelijk Museum Breda.

Praktische informatie Starry Night

Starry Night heeft een gevarieerd programma voor zowel doorgewinterde kunstkijkers als nieuwsgierige kennismakers. Van 16:00 tot 18:30 uur is er ook voor gezinnen (leeftijd 7+) genoeg te ervaren en ontdekken. Voor toegang betaal je de reguliere museumentree. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de activiteiten in de tentoonstellingszalen.