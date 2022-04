Franks Filmtip: ’Deze film laat de chaos van de oorlog zien’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijft één van onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de film ‘Der Untergang’, te zien op Netflix.



Der Untergang, ook wel in het Engels bekend als Downfall, is één van de meest bekende en iconische films over de Tweede Wereldoorlog. Het toont de laatste, chaotische dagen van het Derde Rijk en het dramatisch verblijf in Hitler’s bunker.



Plot



Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Hitler’s (Bruno Ganz) persoonlijke secretaresse, Traudl Junge (Alexandra Maria Lara). Het verhaal begint wanneer zij en andere kandidaten voor de baan gevlogen worden naar de Wolfsschanze, Hitler’s hoofdkwartier aan het oostfront, voor een sollicitatiegesprek. Uiteindelijk wordt Junge geselecteerd voor de functie en neemt zijn de secretariële activiteiten voor de leider van het Derde Rijk over.



In 1945 rukken de geallieerden steeds verder op in de strijd tegen Nazi-Duitsland. De Duitse troepen worden aan alle fronten tot op eigen grond teruggedrongen en de Duitse steden liggen door bombardementen in puin. Op 20 april 1945, Hitlers 56ste verjaardag, geven de generaals Wilhelm Burgdorf (ustus von Dohnányi) en Karl Koller (Hans Steinberg) in de Führerbunker aan dat het Sovjetleger amper twaalf kilometer van het stadscentrum verwijderd is, maar Hitler wijst elke diplomatieke oplossing af en wil koste wat kost in Berlijn blijven, wetende dat het leed van het Duitse volk alleen maar zal verlengen. De Führer wil niet accepteren dat de instorting van het Derde Rijk steeds dichterbij komt en is vastbesloten om te vechten tot het einde.



Chaos



Der Untergang toont als geen ander de complete chaos die zich in Berlijn toen plaatsvond. Kindsoldaten die aan het front vechten tegen oprukkende Russische tanks, hoge leger en SS-officieren die tijdens een bombardement aan het feesten zijn en natuurlijk de complete absurditeit van de situatie. Er is geen kans dat de Duitsers nog het tij van de oorlog kunnen veranderen, en het had waarschijnlijk veel leed gescheeld als Hitler wel bij zinnen was geweest.



Bruno Ganz

De grote ster van de film is natuurlijk Bruno Ganz, die Hitler vertolkt. Hij laat heel goed de transitie van een enthousiaste Hitler in 1942, toen de oorlog nog (redelijk) goed liep, naar een gebroken man in 1945 zien. Hij heeft alle kenmerken van Hitler in 1945 overgenomen, zelfs zijn schuddende hand. Hitler leed namelijk aan het einde van de oorlog aan Parkinson, maar dit werd op het laatste beeld waar de echte Hitler vertoond werd, eruit gesneden.



Historisch accuraat

Hoewel de film niet op alle punten de gebeurtenissen vertoonde zoals het echt was gegaan (zoals het geschreeuw in de bunker. In de bunker geldde toen een strenge regel om stilte te houden) en sterven figuren op tijden dat ze niet in het echt gestorven zijn. De reden hiervoor is natuurlijk dat een film wel een kijkbare film moet zijn, en het anders best saai zou worden als er weinig of stilletjes gepraat wordt voor twee en anderhalf uur. Ondanks dat, wordt het door historici gezien als één van de meest accurate historische films die over de Tweede Wereldoorlog en over de slag van Berlijn zijn gemaakt.





Der Untergang

Duur: 2 uur en 34 minuten

Regie: Oliver Hirschbiegel

Muziek: Stephan Zacharias

Te zien op Netflix