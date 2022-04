Struinen in de Tuinen wordt Gluren bij de Buren, in tuinen én woonkamers

BREDA - Struinen in de Tuinen heet vanaf nu Gluren bij de Buren. Daarnaast kunnen zogenaamde hosts nu ook deelnemen met een huiskamer in plaats van een tuin. Zo kunnen nog meer enthousiaste mensen uit gemeente Breda zich aanmelden. Gluren bij de Buren Breda vindt plaats op 3 juli 2022. De organisatie is op zoek naar lokale acts en hosts. Aanmelden kan tot en met 22 mei.

Sinds 2019 organiseert Stichting de Bühne het jaarlijkse Struinen in de Tuinen in Breda. In andere steden bestond de winterse grote broer Gluren bij de Buren. De organisatie heeft ervoor gekozen om vanaf nu met één naam verder te gaan: Gluren bij de Buren!

Gluren bij de Buren is het festival waarbij het vloerkleed het podium en de bank de tribune is. Zijn de optredens in de tuin? Dan zijn de tuinstoelen het nieuwe rode pluche, en het terras de balletvloer. Enthousiaste mensen stellen hun huiskamer of tuin open voor een act en voor publiek uit de buurt.

Aan elke deelnemende locatie wordt één act gekoppeld die zondagmiddag drie keer 30 minuten op vaste tijden optreedt. Bezoekers kunnen een route uitstippelen en van locatie naar locatie hoppen.

Tot en met 22 mei kan iedereen zich aanmelden om deel te nemen. Alle plaatsen binnen de gemeente doen mee. Gluren bij de Buren biedt plaats aan amateurpodiumkunstenaars uit Breda en omgeving. Denk hierbij aan dans, theater, muziek, poëzie en nog veel meer! Aanmelden is mogelijk tot en met 22 mei via www.glurenbijdeburen.nl