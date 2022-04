De eerste Culturele Zondag Breda is in aantocht

BREDA - De eerste Culturele Zondag Breda op 24 april komt met rasse schreden naderbij. De kaartverkoop voor het evenement is al gestart. De Culturele Zondagen van het voorjaar 2022 zijn een alternatief voor de afgelaste Cultuurnacht van dit jaar. Tussen 13.00 en 18.00 uur zijn er verschillende voorstellingen, presentaties en workshops te bezoeken van Bredase makers en organisaties.

Tijdens de eerste Culturele Zondag op 24 april zijn er vooral veel dansgezelschappen actief. In de Grote Kerk speelt het Bredase gezelschap Dansnest driemaal de voorstelling Ark. Twee dansers testen elkaar uit op een kantelend object van kunstenaar Sil Krol. Corpo Maquina speelt in diezelfde Grote Kerk tweemaal Bolistas; een gevarieerde voorstelling met freestyle football en breakdance. Op het toneel van de grote zaal van Chassé kan je onderdeel worden van MattaMatta van The 100 Hands, terwijl Tiuri en Body of Art hun kunsten vertonen in het Oude Postkantoor. Actief dansen kan ook in 4 verschillende workshops van LeineRoebana of deDanspunt/Nieuwe Veste. De makers in het Oude Postkantoor aan de Oude Vest vieren met een kunstmanifestatie het afscheid van dit bijzondere gebouw. Ook de ateliers bij de Koepel zetten hun deuren open.

Toegangskaartjes Culturele Zondagen

Voor de Culturele Zondag van 24 april koop je online een kaartje voor 2,50 euro. Dat ticket ruil je op zondag 24 april in de Nieuwe Veste in voor een polsbandje waarmee je toegang krijgt tot de verschillende voorstellingen. Voor de workshops kan je nu al reserveren via het programma-onderdeel op www.cultuurnachtbreda.nl

Liever naar een van de volgende Culturele Zondagen? De volgende edities zijn op:

29 mei (focus op Beeldende Kunst)

26 juni (focus op theater, literatuur, spoken word)

17 juli (focus op muziek)