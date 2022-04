Brakkenfestival keert terug met weekendeditie voor 600 Bredase kinderen

BREDA - In het weekend van 30 en 31 juli is het Brakkenfestival terug. Het festival is dit jaar tweedaags en vindt traditiegetrouw plaats in de Optisport Kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg. Iedere dag is er ruimte voor driehonderd kinderen.

Een kinderfestival met echte festival vibe. Dat is het Brakkenfestival Breda. Voor corona was het nog een 5-daags festival. Maar in 2022 kiest de organisatie voor een weekendeditie van twee dagen.

Bij de kunstijsbaan zijn er veel verschillende activiteiten, kunnen kinderen vrij spelen, eten op een foodcourt en genieten van muziek. “Natuurlijk zijn er genoeg traditionele en nieuwe activiteiten aanwezig om het speelplezier van de kids nog groter te maken. Een paar voorbeelden zijn schilderen, schminken, cupcakes of iets sportiefs. Kinderen spelen zonder ouders onder begeleiding van getrainde vrijwilligers”, laat het Brakkenfestival weten.

Maximaal 300 tickets verkrijgbaar per dag

Met een ticket hebben kinderen de hele dag toegang tot alle activiteiten. Een entreekaart kost 6 euro er kind per dag (10 euro aan de poort als er nog toegangskaarten zijn) en 1 euro voor kinderen waarvan ouders in het ezit zijn van een BredaPas. Kaarten koop je online via ticketkantoor.nl/shop/brakkenfestival2022 .

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers. “Help je een handje? Dat kan door het begeleiden van een activiteit. De organisatie zorgt voor genoeg pauzes en je lunch. En natuurlijk waar het om draait: Een dag waarbij je kinderen een leuke dag bezorgt. Je neemt deel aan een verplichte online vrijwilligerstraining, want een veilig kinderfestival met deskundige vrijwilligers is belangrijk.”

Geschiedenis

Het Brakkenfestival is een evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Traditiegetrouw vindt het festival in de eerste week, of het eerste weekend, van de basisschoolvakantie plaats. Het Brakkenfestival ontstond in 1988 omdat er in de zomervakantie weinig voor basisschoolkinderen georganiseerd werd. Het festival begon klein met een paar doe-activiteiten en groeide uit tot een 5-daags festival met gemiddeld 1.500 kinderen per dag in de editie in 2019, toen het festival voor het laatst pre corona plaatsvond. Het festival ontwikkelde zich in dit corona-jaar in rap tempo door naar een online editie in 2020 waar kinderplezier met activiteiten nog steeds centraal stond, maar thuis en online waarbij kinderen een gratis materialenbox thuis kregen. In 2022 vindt de 34e editie plaats.