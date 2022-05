Chassé Cinema start met prikkelarm filmbezoek: Volume lager en meer licht in de zaal

BREDA - Een cinemabezoek moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook als je, om wat voor reden dan ook, sneller overprikkeld bent dan een ander, vindt Chassé Cinema. Daarom organiseert Chassé Cinema prikkelarme filmvertoningen op woensdag 25 mei, 29 juni en 20 juli 2022.

Op woensdag 25 mei om 9.30 uur wordt The Father vertoond. Tijdens het bezoek zorgt Chassé Cinema ervoor dat het geluid zachter staat (70db), het licht wordt niet helemaal gedempt en het is mogelijk om de zaal tussendoor te verlaten.

Stichting Onbeperkt Genieten

Chassé Cinema heeft zich voor een prikkelarm ontvangst laten adviseren door Stichting Onbeperkt Genieten. Met alle adviezen is er gewerkt aan de juiste voorbereidingen voor een prikkelarm bezoek aan de cinema. “In Nederland leven ontzettend veel mensen die extra gevoelig zijn voor prikkels. Ook voor deze mensen willen we film en theater toegankelijk maken. Met deze pilot in Chassé Cinema maken we een eerste stap in die richting. Hopelijk kunnen we ons prikkelarme aanbod in de toekomst verder uitbreiden”, aldus Eva Stravers,programmamaker Chassé Theater

Over de film

The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil er zeker van zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.

Het programma van juni en juli wordt uiterlijk een maand van te voren bekend gemaakt.