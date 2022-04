‘Naakt is gewoon naakt’: afstudeerproject van Bredase Elsemieke moet taboe doorbreken

BREDA - De Bredase Sint Joost studente Elsemieke van Essen wil een taboe doorbreken. Met haar afstudeerproject ‘Wie mag jou naakt zien?’ laat ze naar eigen zeggen zien dat naakt zijn eigenlijk heel normaal is.

Gewapend met een fotocamera ging de Bredase studente de afgelopen tijd op zoek naar mensen die zich (deels) naakt wilden laten fotograferen. De expositie genaamd ‘Wie mag jou naakt zien?’ is een onderzoek naar de omgangsvormen rondom het naakt-zijn en hoe wij mensen ons daartoe verhouden. “Ik vind het heel belangrijk dat het taboe rondom naakt-zijn doorbroken wordt”, aldus Elsemieke. “Er heerst momenteel een verpreutsing rondom naakt en ik vind eigenlijk dat we normaal moeten gaan doen”, lacht ze. Volgens van Essen is er een grote ongelijkheid wat betreft de censuur op naaktheid tussen mannen en vrouwen. “Ik wil dat deze gelijk wordt. Iedereen moet op gelijke waarde worden beoordeeld.”

Tijdens het project heeft de studente vooral gekeken naar hoe mensen zich gedragen wanneer zij naakt voor de camera staan. “Het is bijzonder om te zien hoe de één het liefst zijn lichaam wil verbergen, waar de ander juist de grenzen op zoekt of helemaal geen grenzen voelt daarin”, zegt ze. “Door het bespreekbaar te maken, hebben sommige mensen ook hun grenzen verlegd. Dit project heeft me vooral geleerd dat blijven communiceren over naaktheid heel belangrijk is. Het is een kwetsbaar onderwerp, vooral in deze tijd, maar zolang de communicatie heel open is, en je vraagt hoe iemand zich voelt, dan durven de meeste mensen best hun naaktheid te laten zien.”

Crowdfunding

Om deze expositie te realiseren is Elsemieke een crowdfunding gestart. “Hiermee wil ik de print en opbouwkosten betalen”, aldus de studente. “Ik ben blij met de steun die ik al gekregen heb, maar ik heb nog steeds hulp nodig om mijn doel van 6500 euro te bereiken.” Doneren kan via deze website. “Je kunt op de site kiezen uit verschillende tegenprestaties!” De crowdfunding duurt nog een maand.