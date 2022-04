Bevrijdingsfestival verhuist naar Haveneiland en breidt uit naar naar drie podia

BREDA – Na een afwezigheid van 2 jaar wordt er op donderdag 5 mei weer de vrijheid gevierd tijdens Bevrijdingsfestival Breda 2022. Nieuw dit jaar is dat het niet op het vertrouwde Kerkplein zal gaan plaatsvinden, maar op het Haveneiland in de Belcrum.

Ook nieuw is dat er dit jaar niet één maar drie podia zijn, aangezien stichting Poporganisatie Breda (POB) de handen ineen heeft geslagen met Belcrum Beach, Brack en Pier15. Er zal dan ook één podium zijn bij Belcrum Beach, één bij Brack en één bij Pier15.

Wat gebleven is, is dat het geheel gratis te bezoeken is, en dat het publiek vermaakt zal worden door diverse optredens. Vanaf 17.00 uur zal er op elk heel uur een optreden beginnen bij één van de locaties, en treden achtereenvolgend Famous Belcrum Recordings, Charades, Hey Team, Black Djangos, Le Motat en Bongloard op, waarbij het slotakkoord om 23.00 uur zal klinken.

Over de optredens

Om 17.00 uur opent Famous Belcrum Recordings het Bevrijdingsfestival Breda 2022 bij Belcrum Beach. Dit Bredaas trio beleefde op dezelfde plek in de zomer van 2017 haar podiumdebuut, en heeft sindsdien vele optredens in Breda gegeven. Ze spelen covers van muziek uit de laatste 40 jaren, maar dan wel in een eigen instrumentale en vocale bewerking. Vol afwisseling in tempo en zang, maar hoe dan ook akoestisch.

Klokslag 18.00 uur zal Charades het podium bij Brack betreden. Verwacht de sound van de jaren 90, maar dan verpakt in een modern jasje. “Dit drietal staat altijd vol energie op de podia, en speelt hard, melodieus en zeer uitdagend”, laat de organisatie weten. “Vanaf 19.00 uur stapt Hey Team op de bühne bij Pier 15, om zich daar even goed in het zweet te werken. Deze band is een onwaarschijnlijke samenkomst van vier muzikanten met een achtergrond in neo soul, electro pop, new wave en punk, dat elkaar vindt in een gedeelde liefde voor pakkende doch wringende alternative van bands zoals The Pixies, Sonic Youth en Fugazi. Met frisse, punchy songs en oprechte teksten weet Hey Team het enigszins dysthyme wereldbeeld van de huidige generatie goed te vatten in hun muziek.”

De Black Djangos laten het zand van Belcrum Beach vanaf 20.00 uur eens goed opstuiven, als zij hun psychodelic-surf-rock uit de speakers blazen. “Om 21.00 uur zal Le Motat bij Brack op zoek gaan naar de fijne lijn tussen genialiteit en slap geouwehoer, middels zijn Nederlandstalige alternatieve popsongs met absurdistische trekjes. Hij werd al eens vergeleken met de Nederlandse Jack Black met een podiumenergie die een kruisbestuiving van Jett Rebel en Henny Vrienten is. Onlangs bij de inhaaleditie van Popronde Breda wist hij het publiek bij Brandpunt al lekker los te laten gaan, en dat zal bij dit Bevrijdingsfestival Breda 2022 niet veel anders zijn. Zo niet nog net even een stukje meer.”

Het laatste optreden komt op naam te staan van Bongloard, die vanaf 22.00 uur te zien zijn op het podium van Pier15.