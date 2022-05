Franks Filmtip: ‘Een meeslepend verhaal over millennials en hun liefdesleven’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer is dat Les Olympiades, te zien in Chassé Cinema.

Les Olympiades is een film over Liefde, met een hoofdletter. De zoektocht naar de Liefde door millennials en millennials+ in het dertiende arrondissement in Parijs. Deze wijk staat bekend als Les Olympiades, waar moderne appartementsgebouwen geometrisch in het gelid staan. Een perfect decor voor een zwart wit film.

Les Olympiades wordt bevolkt door jongeren met uiteenlopende etnische achtergronden, zwart, wit, Aziatisch, Afrikaans, maar doorgaans geboren en getogen in Frankrijk. Veelal hoog opgeleid, maar met baantjes in de horeca of een callcenter, ver beneden hun niveau. Daarin verschillen ze van vorige generaties. Een ander verschil is hun aanpak in de liefde. Ze streven niet naar vaste relaties voor hun veertigste en koppelen seks los van liefde. Ze duiken eerst in bed en daarna zien ze wel. Dat zegt Emilie (Lucie Zhang) ook letterlijk in de film. Ze zijn er beducht voor om in elkaars emotionele zone te komen. Eerst met elkaar naar bed, dan de liefde, dat is het uitgangpunt van Les Olympiades van regisseur Jacques Audiard, die samen met Léa Mysius het scenario schreef.

Erotiek

Op die erotiek ligt de nadruk in de film. Emilie – het toonbeeld van een doortastende ongebonden vrouw - woont in het appartement van haar oma, die dement is opgenomen in een verzorgingstehuis en niet lang meer te leven heeft. Nadat Emilie als aanvulling op haar inkomen een van haar kamers te huur aanbiedt, meldt zich Camille (Makita Samba). Ze wil eigenlijk alleen aan meisjes verhuren, maar nodigt de aantrekkelijke zwarte docent toch uit als huurder. Ze zeggen allebei wel seks te willen, maar geen relatie, want ze willen ongebonden blijven. Settelen met een baan en een hypotheek, dat is voor later. Maar als Camille een scharrel mee naar huis neemt, blijkt die houding moeilijker vol te houden dan gedacht en vertrekt Camille.

Studeren en stoppen

Nora (Noémie Merlant), overgewaaid uit de provincie, pakt in Parijs haar studie rechten weer op. Ze is onzeker, maar vastberaden haar studie te voltooien. Eerder werkte ze tien jaar bij het makelaarskantoor van haar haar oom. Ze is 33 en zit in de collegebanken met studenten die minstens tien jaar jonger zijn. Om er jonger uit te zien verschijnt ze op een studentenfeest met een blonde pruik. Een medestudent meent in haar de bekende webcamgirl Amber Sweet (Jehnny Beth) te herkennen, deelt dat inzicht met de medestudenten - begeleid met opwindende filmpjes - waarna Nora in de collegezaal wordt vernederd. Haar studie voortzetten lukt niet meer en Nora gaat op zoek naar een baan als makelaar.

De tekst gaat verder onder de trailer





Weerzien

Camille is intussen gestopt als docent. Omdat de schoorsteen toch moet roken beheert hij voor een vriend een bescheiden bijkantoor van een makelaarskantoor. Toevallig solliciteert Nora bij Camille, die van makelaardij geen verstand heeft. Bij de sollicitatie maakt ze duidelijk dat ze al naar de politie zal stappen als hij avances probeert te maken. Maar uiteindelijk belanden ze samen in bed. Als Camille Emilie vraagt als tolk Chinees op te treden voor een klant, blijkt haar dat Nora en Camille minder ongebonden zijn dan ze zeggen.

Chatbox

De ervaring op het studentenfeest laat Nora niet los. Ze besluit via de chatbox contact te zoeken met webcamgirl Amber. Amber begint professioneel over zoenen en strelen, maar naar mate de gesprekken vorderen bloeit meer dan een vriendschap. Uiteindelijk besluiten ze uit hun anonimiteit te treden om elkaar te ontmoeten op een bankje in een parkje in Parijs. Dat maakt een lawine aan emoties los. Op hetzelfde moment overlijdt de Chinese oma van Emilie. Ze stelt Camille voor de keuze: meegaan naar de begrafenis of nooit meer terugkeren.

Aandoenlijk

Het is zo aandoenlijk te zien hoe wanhopig en met joyeuze gebaren deze generatie haast instinctief probeert grip te krijgen op de liefde. Ondanks of juist dankzij alle digitale geweld blijft de focus gericht op de kruisende wegen waarbij ze - veelal naakt - zoeken naar de kernwaarden van het leven, of althans hun leven. Films als deze zijn in onze #metoo tijd schaars geworden. Bij de presentatie van de film in Cannes vertelde regisseur Jacques Audiard dat de intieme scenes werden gerepeteerd met een intimiteitscoach en een choreograaf, en dat hij zich daar buiten hield. De acteurs moesten zelf beslissen hoe ver ze wilden gaan. Deze film laat zien dat erotiek en goede smaak uitstekend samen gaan. Les Olympiades is vol van gevoel en verleiding. In een woord prachtig!

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Het scenario van Les Olympiades is ontleend aan drie verhalen uit een tweetal stripboeken van de Amerikaanse cartoonist Adrian Tomine (Amber Sweet, Killing and Dying en Hawaiian Getaway)



- Lucie Zhang, die de rol van Emilie speelt, werd in 2000 geboren in het dertiende arrondissement van Parijs, waar Les Olympiades zich afspeelt. Ze studeert economie aan de Dauphine Universiteit in Parijs.



- Jehnny Beth (1984), die de rol van Amber Sweet speelt, is ook musicus. Ze is de frontvrouw van de Engelse rockband Savages en de helft van het Franse duo John & Jehn. Ze is biseksueel.



- De rol van Nora wordt vertolkt door Noémie Merlant (1988). Zij werd in 2019 genomineerd voor de Franse Oscar (César) voor haar rol in Portrait of a Lady in Fire.



Regie: Jacques Audiard Met: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant en Jehnny Beth