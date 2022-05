Pien Rosmalen is de nieuwe Bredase Smaakmaker: ‘Als anderen blij zijn, ben ik dat ook’

BREDA - Demissionair wethouder Daan Quaars heeft ‘duizendpoot’ Pien Rosmalen de onderscheiding Bredase Smaakmaker overhandigd. Zowel haar werk als journalist en programmamaker als haar vele vrijwilligerswerk staat in het teken van verbinding en betrokkenheid.

Het organiseren en voor anderen in de weer zijn, zat er bij Pien al vroeg in. Zo maakte ze als kind een eigen natuurtijdschrift waarvan de opbrengst naar een goed doel ging en zette ze zich op de middelbare school in als buddy voor aidspatiënten. Voor haar werk trekt ze momenteel een project om Stedelijk Museum Breda toegankelijker te maken voor mensen die vanuit hun achtergrond minder makkelijk een museum bezoeken. Pien wil dolgraag laten zien dat mensen sterker worden als ze zich gehoord en gezien voelen.



Plezier brengen

Als vrijwilliger kent Breda Pien van uiteenlopende projecten. Zo was ze jarenlang het aanspreekpunt van de Peejkes, de publiciteitscommissie van ’t Kielegat en op carnavalsdinsdag is ze steevast op de Grote Markt te vinden als pannenkoekenbakker. Tijdens de coronalockdown was ze een van de trekkers van ‘Baas van Breda’, de online stadsquiz waaraan duizenden stadgenoten plezier beleefden. “Ik vind het heel fijn dat ik iets voor Breda kan betekenen”, vertelt Pien. “Als ik ergens kan helpen, doe ik dat, want als anderen blij zijn, ben ik dat ook.”

Daan Quaars prees het enthousiasme van Pien om zich voor Breda en de Bredanaars in te zetten. “Pien is Smaakmaker van Breda in hart en nieren. Al jaren. Ik ken haar niet anders dan dat ze telkens weer gave dingen bedenkt en mensen in beweging krijgt. Pien denkt in wat er wél kan en het is zo cool dat zij met haar warmte en aanstekelijke enthousiasme ongelofelijk veel gedaan krijgt! Dus deze heb je zó verdiend, Pien. Namens het gemeentebestuur: dikke dank je wel!”



Kleur en smaak aan Breda?

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek.?Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen. ?



Het verhaal van Pien is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl. BredaNu maakt van alle nieuwe smaakmakers een korte documentaire.??