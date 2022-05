Wereldberoemde schilderijencollectie te bewonderen aan hekken park Valkenberg

BREDA - Wie vandaag of gisteren langs park Valkenberg is gereden, kan het niet ontgaan zijn: aan het hekwerk rondom het park schitteren wereldberoemde schilderijen uit de collectie van Prado. De kunstwerken zijn opgehangen ter gelegenheid van La Vuelta die op 21 augustus naar Breda komt.

De zomer is het dan eindelijk zover. De Ronde van Spanje (La Vuelta) komt naar Breda. Op zondag 21 augustus gaat de wielerronde van start. Het Stedelijk Museum in Breda wil extra stilstaan bij dit evenement. Daarom is er deze zomer de buitententoonstelling ‘Prado in Breda’ te bekijken. Op panelen aan de hekken van park Valkenberg wordt door middel van kunstwerken het Spaanse verhaal van Breda verteld. Samen met het Prado Museum in Madrid maakte het Stedelijk Museum Breda een selecte uit hun wereldberoemde schilderijencollectie.

Prado in Breda laat zien dat Spanje en Breda ver teruggaan. Dat begint bij de vriendschap tussen de familie Nassau en het Spaanse koningshuis. Hendrik III van Nassau was persoonlijk adviseur van keizer Karel V.

Royal Roots

Het verrassende verhaal van de Bredase Nassaus gaat over liefde en oorlog. Over machtige mannen en sterke vrouwen. Over vrijheid en verbondenheid. “Het is een verhaal dat inspireert om de geschiedenis te verbinden met de toekomst”, aldus het Stedelijk Museum. “Samen met partners van binnen en buiten de stad. Met speciale activiteiten en tentoonstellingen, voor bewoners en bezoekers. Dat doen we vanaf dit jaar onder de naam Royal Roots.”