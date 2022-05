Franks filmtip: ’Everybody in Uganda knows kong fu!’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijft één van onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de film ‘Who Killed Captain Alex?’, gratis te zien op YouTube.

Wat krijg je als je een enthousiast dorp, een geïnspireerde regisseur en een budget van ruim 80 euro hebt? Eén van de aller grappigste films die ooit gemaakt is. Het is geen wonder dat het door Wakaliwood geproduceerde Who Killed Captain Alex een ware internet sensatie is geworden Onder het hilarische commentaar van video joker Emmie, is deze ‘action packed movie!’ een ervaring die je niet wilt missen!

Plot

Als één van de meest gedecoreerde militairen in het Oegandese leger, wordt kapitein Alex (Kakule William) door de Oegandese president gevraagd om de criminele leider Richard (Sseruyna Ernest) en zijn Tiger maffia, die de drugshandel in hoofdstad Kampala beheersen, op te pakken. Alex en zijn militairen zetten een kamp op in het dorp Wakaliga en weten Richards broer te pakken tijdens een commando-operatie. Als reactie daarop, stuurt Richard een spion om de kapitein te verleiden, zodat de maffia hem later kan vangen. Onverwacht wordt Alex die nacht dood aangetroffen, zonder te weten wie de dader is.

Wanneer hij het nieuws dat zijn broer dood is binnenkrijgt, zet de Shaolin monk, die de Oegandese Bruce Lee wordt genoemd, Bruce U (Bukenya Charles) zijn zinnen op wraak en arriveert in Kampala om de moordenaar te vinden. Hij bezoekt de lokale Shaolin tempel om de meester ervan te vragen of hij hem komt helpen wraak te nemen, maar die weigert.

Na een nacht in een boom slapen, treft Bruce Ritah (Nakyambadde Prossy), één van Richard’s vrouwen die door een schotwond aan amnesie lijdt. Nadat ze haar geheugen weer terug heeft, besluit ze Bruce te helpen en brengt ze hem naar de schuilplaats van de Tiger Maffia. Nu ze zonder kapitein Alex zitten, is het voor het Oegandese leger om een plan te verzinnen om Richard te vangen. Een nieuwe leider is aangewezen, en hij maakt plannen om een school aan te vallen die gebruikt wordt als hoofdkwartier door de Tiger Maffia. Door een spion weet Richard af van van de plannen en laat de Russische huurling Puffs (G.Puffs) en zijn handlangers zich voor bereiden op een grote strijd.

Humor

De belangrijkste reden om deze film te kijken is natuurlijk dat het hartstikke hilarisch is. Dat is ook waar de film omdraait: lachen en plezier hebben. De plot is iets wat men niet hoeft bij te houden. In de film wordt het niet eens duidelijk wie nou Alex vermoord heeft, en dat weet regisseur en schrijver waarschijnlijk ook niet. Het commentaar van de zogenaamde video joker Emmie, maakt de film alleen maar grappiger.

Mooi verhaal

Naast het gieren en brullen, heeft de film ook een mooie kant. De regisseur van de film, Nabwana I.G.G, had nooit voor ogen gezien dat zijn film buiten zijn dorp bekeken zou worden, vooral niet toen hij de film op zijn computer moest verwijderen om plaats te maken voor een andere film. Dat het hem en de cast gelukt is om deze film te maken in één van de armste wijken van Kampala, is sowieso een testimonia aan wat je met genoeg wilskracht kan bereiken.

Doorbraak

Dankzij de populariteit en de aandacht die de film kreeg, heeft de studio Wakaliwood nu een echte doorbraak weten te pakken. De afgelopen jaren zijn hun verschenen op verschillende filmfestivals ter wereld, en zullen hierdoor in de toekomst nog volop ‘action packed movies’ voor ons als kijkers maken.

Who Killed Captain Alex

Duur: 1 uur en 8 minuten

Regie: Nabwana I.G.G.

Muziek: Kizito Vicent