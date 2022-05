Nieuw kunstproject geopend op het station

BREDA - Kunstliefhebbers kunnen sinds gisteren hun hart ophalen in het station in Breda. Daar is namelijk het nieuwe kunstproject 'The Essential' geopend. Het thema van het werk is 'vrijheid'.

Vanaf gisteren is het nieuwe kunstproject 'The Essential', met het thema 'vrijheid', van Martin en Inge Riebeek te zien in de vitrines op het NS Station. Tot 8 augustus kunnen liefhebbers portretten uit de Bredase zusterstad Wroclaw en portretten van Poolse Bredanaars bewonderen.

The Essential

Het project van Martin en Inge Riebeek toont de manieren waarop mensen uniek zijn, maar ook de overeenkomsten die zij delen, ondanks de verschillen. De kunstenaars verzamelen sinds 2010 verhalen van mensen over de hele wereld. De mensen die zij portretteren vertellen wat voor hen het belangrijkst is, ofwel, wat 'essentieel' is hun leven.



Deze interviews hebben geresulteerd in een collectie van meer dan 600 videoportretten van personen uit 23 landen. Dit oeuvre is een viering van het afgelopen decennium werk van de Riebeeks. "Het geeft een overzicht van de videoportretten en transcripties van de persoonlijke en onthullende monologen van de proefpersonen, op hun beurt vergezeld van aanvullende anekdotes en inzichten van de kunstenaars", aldus de Riebeeks.