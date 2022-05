Jongvolwassenen trekken in rouwstoet door Breda om aandacht te vragen voor ‘uitstervend’ cultuuraanbod

BREDA - Er is in Breda weinig aanbod voor jongvolwassenen die zich interesseren in urban sports and culture. Althans, dat concludeert Pier15. En tot overmaat van ramp, dreigt dit aanbod nog verder te krimpen. “Electron heeft de deuren inmiddels al moeten sluiten en ook voor poppodium Phoenix ziet het er niet goed uit. Daarnaast loopt ons contract in 2023 ook nog eens af”, aldus Pier15. “De cultuur voor jongvolwassenen in Breda sterft dus langzaam uit.”

En dat is een kwalijke zaak, vindt de 25-jarige Luc Beek. Hij studeert Leisure en Event Management op de Willem de Kooning Academie, en loopt momenteel stage bij Pier15. Voor zijn studie doet Luc onderzoek naar de jongvolwassene cultuur in Breda. Dit met het oog op het naderende contracteinde van Pier15 en het gebrek aan toekomstperspectief. “Voor jongvolwassenen in Breda wordt het steeds lastiger een plek te vinden waar zij zichzelf kunnen uitdagen, elkaar ontmoeten en plezier kunnen hebben. Dit komt doordat de locaties die dit bieden al schaars zijn en tegelijkertijd ook steeds vaker uit de stad verdwijnen”, aldus Beek. “Vanwege deze ontwikkelingen ‘sterft’ de jongvolwassene cultuur een eenzame dood.”

En volgens Beek zijn plekken zoals Pier15 juíst heel belangrijk voor de jongvolwassenen in Breda. “Culturele plekken zoals Pier15 geven jongvolwassenen de ruimte om te kunnen experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren.”

Rest.In.Pier

Nu er steeds meer culturele instellingen verdwijnen en de jongvolwassenen cultuur dus langzaam ‘sterft’, moet er volgens Luc dringend actie komen. “Als al die plekken verdwijnen, verdienen ze ook een waardig afscheid”, aldus de student. “Daarom organiseren we op 21 mei een rouwstoet: Rest.In.Pier. Met deze actie willen we aandacht vragen voor het belang van een goed cultureel aanbod voor jongvolwassenen in Breda.”

Op 21 mei om 16.00 uur kan iedereen die mee wil skaten/lopen, zich verzamelen bij Pier15. Vanuit daar vertrekt de ‘rouwstoet’, mét een grafkist ontworpen door Evelien van der Peijl, richting de stad. “We zullen meerdere stops maken”, aldus Beek. “Op deze plekken kan geskate worden. Ook zal ik tijdens deze stops in gesprek gaan met stadsbewoners en andere voorbijgangers. Verder ben ik van plan een ‘gastenboek’ mee te nemen. Hierin kunnen jongvolwassenen opschrijven hoe het cultuuraanbod er in Breda volgens hen uit zou moet zien. Dit boek wil ik volgende week overhandigen aan de gemeente.”

De stoet eindigt om 19.30 uur bij BANK15, waar een expositie plaatsvindt. De expositie bestaat uit ‘relikwieën’ verzameld door jongvolwassenen en is een ode aan de skateboard -en jongvolwassene cultuur.