Feestelijke opening van BRIK-festival door Klaas van Kruistum

BREDA - Het BRIK-festival is zojuist officieel van start gegaan! Presentator Klaas van Kruistum opende het festival samen met artistiek directeur Mohamed Elghawt en Pilar Tena. Door het slechte weer werd de opening verplaatst van het Kasteelplein naar de Lutherse Kerk in Breda.

Het slechte weer mocht vandaag de pret niet drukken voor het BRIK-festival. De officiële opening zou namelijk, net als voorgaande jaren, plaatsvinden op het Kasteelplein. Maar deze kon last-minute verplaatst worden naar een binnenlocatie.

Om 14.00 uur verzamelden tientallen kinderen zich in de feestelijke tent op het Festivalhart bij park Valkenberg. Op locatie werden gratis kaartjes uitgedeeld voor de voorstelling. Vanaf daar vertrok de groep richting de Lutherse Kerk voor de officiële opening.

Klaas van Kruistum - bekend van onder andere Klaas Kan Alles, verrichte de officiële opening van BRIK. Dat deed hij samen met BRIK’s artistiek directeur Mohamed Elghawy en Pilar Tena van Instituto Cervantes Utrecht, dat een bijdrage leverde aan de Spaanse producties in het festival, waaronder de openingsact van Leandre Clown.

Van woensdag 8 tot en met zondag 12 juni kunnen kinderen in Breda volop genieten van entertainment. Vijf dagen lang beleven zij spannende, ontroerende en inspirerende verhalen, verteld door gezelschappen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland.

Meer informatie over het BRIK Festival is te lezen in onze (digitale) krant.