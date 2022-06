BRIK Festival is terug: vijf dagen lang volop entertainment voor kinderen

BREDA - Het Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK) is terug! Van woensdag 8 tot en met zondag 12 juni kunnen kinderen in Breda volop genieten van entertainment. Vijf dagen lang beleven zij spannende, ontroerende en inspirerende verhalen, verteld door gezelschappen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland.

Tijdens BRIK zijn er voorstellingen in het Chassé Theater, het theater van de Stilte, bij de Nieuwe Veste, op het Kasteelplein en in Park Valkenberg. De opening van het festival vindt plaats op 8 juni om 14.00 uur op het Kasteelplein. Klaas van Kruistum - bekend van onder andere Klaas Kan Alles - verricht de officiële opening van BRIK. Verder zijn er tijdens het festival voorstellingen van onder andere Matta Matta, Circles en Rebetiko.

BRIK Festival

BRIK Festival, toen nog Stiltefestival, is in 2011 ontstaan uit het Bredase dansgezelschap de Stilte. Het gezelschap wilde graag de allermooiste voorstellingen die het tegenkwam op internationale tours delen met het jonge en oudere publiek in de thuisstad. De programmering van het festival bestaat uit kwaliteitsvoorstellingen die passen bij de uitgangspunten: de kinderfantasie prikkelen en ruimte laten voor eigen interpretatie. De voorstellingen zijn bijna altijd zonder woorden. “Want het lichaam, zo weet de Stilte als geen ander, kan ook heel goed verhalen vertellen.”

De organisatie vindt dat iedereen recht heeft op kunst. “Van het begin af aan hebben we ons dus niet alleen gericht op kinderen en hun ouders die uit zichzelf naar het theater gaan, maar ook gespeeld voor klassen schoolkinderen en hun begeleiders. Onze kaartjes zijn bewust betaalbaar.”

Meer informatie over het BRIK Festival is te lezen in onze (digitale) krant:

