Nieuwe radiodocumentaire van Bredase René Oomen over de leugens van Eibert Meester

BREDA - In de nieuwe radiodocumentaire van de Bredase René Oomen, De Zaak Eibert Meester, gaat het over de Zwolse PvdA-senator die in de jaren ’70 van de vorige eeuw met zijn ‘oorlogstrauma’ terechtkwam bij professor Jan Bastiaans. Hier vertelde hij over zijn verzetsdaden die in werkelijkheid nooit hebben plaatsgevonden. Deze documentaire wordt uitgezonden op zondag 29 mei om 11:00 uur op Radio 1.

In 1973 komt Eibert Meester, op dat moment senator voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, op de sofa terecht bij de befaamde professor Bastiaans, dé autoriteit op het gebied van oorlogstrauma’s. In de Jelgersma kliniek in Oegstgeest dient Bastiaans zijn patiënten LSD toe om pijnlijke oorlogsherinneringen boven water te krijgen. Ook Meester krijgt 30 jaar na de oorlog last van zijn heftige verzetsverleden. Maar eenmaal op de sofa verzint hij in fantastische verhalen een heldhaftig verzetsverleden bij elkaar, waarvan de daden nooit of te nimmer zijn voorgevallen. "Hij bleek totaal niet in het verzet te hebben gezeten maar al zijn zogenaamde verzetsdaden bij elkaar gefantaseerd te hebben", vertelt René Oomen, "Zoiets zet mij nieuwsgierig aan om verder te zoeken en er blijkt een heel verhaal achter te zitten dat ik ben gaan uitwerken"

De Bredase documentairemaker René Oomen zoekt voor zijn radiodocumentaire ‘De Zaak Eibert Meester’ de betrokkenen op, waaronder de 100-jarige Tini Vogt uit Zwolle. Zij trouwt in de oorlog met Meester, maar het huwelijk strandt al snel. Tini wordt de nagel aan de doodskist van Meester. Zij schrijft diverse protestbrieven naar de Stichting 1940-1945 die Meester al een verzetspensioen van 3000 gulden per maand heeft toegekend.

"Ik ben opzoek gegaan naar de geluidsbanden van de lsd sessies bij Bastiaans, maar ze blijken helaas vernietigd. Daarom werk ik in deze docu met gedramatiseerde scenes, want middels het boek van journalist Wim Wennekes, Allemaal rottigheid, allemaal ellende, bestaan de transcripties wel", legt Oomen uit. Journalist Wim Wennekes was aanwezig bij de zes LSD-sessies van Bastiaans met Meester. Naar aanleiding daarvan schrijft hij het boek ‘Allemaal rottigheid, allemaal ellende’. Wanneer Tini Vogt dit boek onder ogen krijgt, wordt de ondergang van Meester ingezet.

Als weekblad Panorama lucht krijgt van de zaak is de ontmaskering compleet. Hoe kan een talentvol politicus het zo uit de hand laten lopen? Is Meester een pathologisch leugenaar? Volgen Oomen ligt de zaak genuanceerder, "Ik zet Meester niet meteen weg als leugenaar zonder meer, want waarschijnlijk was het toch een soort ziektebeeld."

De radiodocumentaire De Zaak Eibert Meester is in Het Spoor Terug te beluisteren op zondag 29 mei op NPO Radio 1 in het programma OVT tussen 11:00 en 12:00 uur.

Bredase Smaakmaker

Demissionair wethouder Marianne de Bie heeft radiomaker René Oomen benoemd tot Bredase Smaakmaker. Naast zijn werk voor de VRPO René maakt al 35 jaar belangeloos radioprogramma’s over kunst en cultuur voor de Bredase lokale omroep. En dat is hard nodig vindt hij, “Kunst en cultuur verdienen meer aandacht dan ze krijgen.”