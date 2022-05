Zondag is de finale van de Blind Walls Open Call

BREDA - Acht makers gaan dit weekend de strijd met elkaar tijdens de Open Call van de van de Blind Walls Gallery. De uiteindelijke winnaar mag deze zomer een muurschildering maken voor de Blind Walls Gallery in Breda.

Met de jaarlijkse Open Call gaat Blind Walls Gallery op zoek naar nieuwe talenten die een muurschildering willen maken. Een professionele jury bestaande uit David Roos (creatief directeur van STRAAT museum in Amsterdam), Dennis Elbers ( directeur van Blind Walls Gallery) en Gabi Brunhoso (winnaar Open Call 2021) koos uit 114 inzendingen 8 makers. Deze werden een aantal weken geleden werden in het Chassé Theater bekend gemaakt, die dit weekend hun ontwerp gaan vertalen naar een muurschildering op de Blind Walls Wallspot aan de Speelhuislaan. Op zondag wordt de winnaar bekend gemaakt die deze zomer een muurschildering zal gaan maken in de openbare ruimte van Breda. Deze muurschildering wordt opgenomen in de collectie van Blind Walls Gallery, de winnaar krijgt dus een plek tussen internationale professionals.

Tijdschema zondag

Bezoekers, pers en bewonderaars zijn zondag vanaf 10:30 uur welkom om te komen kijken. De acht makers hebben tot 15:00 uur de tijd om om aan hun muurschilderingen te werken. Daarna heeft het publiek de tijd om het eindresultaat te bekijken en om 16:00 uur zal de jury de schilderingen gaan beoordelen. Om 17:00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt.

Blind Walls Gallery

Blind Walls Gallery is het museum op straat. Meer dan 100 muurschilderingen verbeelden de verhalen van Breda. Internationale kunstenaars werken aan een groeiende collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van de stad