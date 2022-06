Franks Filmtip: ‘Weer een diamant op de rijk bezette ring van een uitzonderlijk getalenteerde acteur’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film ‘El Buen Patrón’ te zien bij Chassé Cinema.

Mijn oog viel op El Buen Patrón omdat Javier Bardem (1969) de hoofdrol speelt. Een uitzonderlijk getalenteerde acteur uit Spanje. Hij maakte eerder diepe indruk op mij in de film Mar Adentro uit 2004. Een waar gebeurd verhaal, waarin hij een verlamde visser speelt die naar euthanasie snakt. Maar bekender is hij als ijskoude killer in de film No Country for Old Men, waarvoor hij in 2008 een Oscar kreeg.

Kinderloos

Het bijzondere van El Buen Patrón is dat een tamelijk zwaar onderwerp dankzij het acteertalent van Bardem luchtig, vaak zelfs grappig, wordt gebracht. Julio Blanco (Javier Bardem) is eigenaar van een fabriek, die industriële weegschalen produceert (Básculas Blanco). Blanco, die de fabriek van zijn vader heeft geërfd, is gewend dat zijn werknemers naar hem luisteren. Hij is wel getrouwd, maar het huwelijk is kinderloos gebleven. Omdat hij geen kinderen heeft, herhaalt hij onophoudelijk dat hij de werknemers als zijn kinderen beschouwt. “Jouw problemen zijn mijn problemen” houdt hij zijn mensen voor. Maar onder deze dunne vernislaag brandt het vuur van het eigen belang. Het belang van de fabriek valt samen met dat van de baas. De spanning loopt op als blijkt dat zijn fabriek wegens excellentie een prijs kan winnen, maar werknemers stenen in de rimpelloze vijver dreigen te gooien. De ontslagen werknemer José (Oscar de la Fuente) ligt dwars. Hij demonstreert bij de poort van de fabriek, zet er zelfs een tentenkamp op met spandoeken. Daardoor zou Blanco zijn door hem zo begeerde prijs kunnen mislopen. Maar hoe krijg je zo’n activist weg? Zijn productieleider Miralles (Manolo Solo) is bovendien totaal in de war door huwelijksproblemen en maakt fout op fout. Schaamteloos bemoeit Blanco zich met het privéleven van Miralles en diens vrouw. En dan is er nog een zeer aantrekkelijke en ambitieuze stagiaire Liliana (Almudena Amor) die wel wat terug verwacht voor haar diensten.

Sympathiek en verachtelijk

Het is fenomenaal hoe Bardem deze Patrón vorm geeft. Het type baas dat iedereen wel kent, met een pose van charisma, dat hij niet heeft. Alsof ze zijn eigendom zijn, raakt hij de werknemers veel aan. Met de oogopslag van een bezorgde vader zoekt hij de partners van zijn werknemers op en spoort ze aan in hun relatie ook aan het belang van de fabriek te denken. Bardem heeft in zijn rol van fabrieksdirecteur Blanco een perfecte balans gevonden. Hij is sympathiek en verachtelijk tegelijkertijd. Aan de buitenkant de ideale baas die het beste voor heeft met de werknemers, aan de binnenkant de ondernemer die machtsmisbruik niet schuwt voor de reputatie van hem en zijn bedrijf.

De vorm van de film is pure satire. Volgens regisseur Fernando Léon de Aranoa, die ook het scenario schreef, werpt humor een heldere blik op machtsverhoudingen. Veel van wat we zien in het gedrag van Blanco is pijnlijk, en daar komt de humor ook uit voort. Die pijn is universeel, niet per se typisch Spaans. Vanuit het perspectief van fabrieksbaas Blanco is de titel van de film niet eens ironisch. Alleen dát al maakt het een lollige film, als het verhaal niet zo schrijnend zou zijn.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- De Goya is de Spaanse Oscar. Vorig jaar werd bekend gemaakt dat El Buen Patrón meer nominaties dan ooit voor een Goya in de wacht had gesleept, twintig, in 17 categorieën. Op 12 februari 2022 won El Buen Patrón zes Goya’s, waaronder voor de beste film, beste regisseur, beste origineel scenario en beste acteur.



- El Buen Patrón is gedraaid vanuit het perspectief van de baas. Regisseur Fernando Léon de Aranoa maakte in 2002, de film Los Lunes al Sol, eveneens met Javier Bardem in de hoofdrol. Ook die film ging over de relatie tussen werknemers en ondernemer, maar dan vanuit het perspectief van de werknemer.



- Javier Bardem is in 2010 getrouwd met Penélope Cruz. Samen speelden ze in de broeierige film Vicky Cristina Barcelona (2008), geschreven en geregisseerd door Woody Allen.



Regie: Fernando Léon de Aranoa Met: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Oscar de la Fuente