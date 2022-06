Terrein KMA tijdens Nassaudag tóch open voor publiek

BREDA - Het terrein van de Koninklijk Militaire Academie (KMA) is op Tweede Pinksterdag, tijdens Nassaudag, tóch open voor publiek. Lange tijd was het onzeker of het kasteel mee zou doen aan dit evenement.

Altijd al een kijkje willen nemen op het terrein van de KMA? Dat kan! Op maandag 6 juni, tijdens Nassaudag, opent het kasteel beperkt de poorten voor publiek. Van 11.00 uur tot 16.30 uur zijn geïnteresseerden welkom om een kijkje te nemen. Door aanscherpingen op het gebied van veiligheid en lopende renovaties, was het lange tijd onduidelijk of het terrein open zou zijn voor publiek.

Aangepast programma

De traditionele openstelling van het militaire terrein van de KMA op Tweede Pinksterdag trekt al zeker 30 jaar vele duizenden bezoekers. Dit jaar is het programma aangepast wegens aangescherpte eisen op het gebied van veiligheid en de lopende renovatiewerkzaamheden aan het kasteel. Daardoor is slechts een gedeelte van het terrein volledig open voor het publiek.

Om 11.00 uur start een historische stoet vanaf het kasteel richting de binnenstad voor de officiële opening van Nassaudag. Vanaf dat tijdstip kan het publiek het terrein op. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in het Blokhuis, de voormalige woning van Willem van Oranje.

Op de Binnenplaats van het kasteel vinden voortdurend demonstraties plaats van de schermsport en zijn er optredens van een dansduo. In de Nassauzaal kun je de imposante olieverfgalerij van onze staatshoofden en hun voorgangers bewonderen en voor het eerst is ook de historische Kolommenzaal, de eetzaal van de cadetten, opengesteld.

Rondleidingen

Diegenen die het kasteelcomplex verder willen verkennen, kunnen zich aanmelden voor een rondleiding die vertrekt vanaf de voorzijde van het Koningin Wilhelmina Paviljoen (KWP) aan het Kasteelplein. Je krijgt dan een kijkje in het Huis van Brecht en de twee torens van het Spanjaardsgat. Het aantal rondleidingen is beperkt.