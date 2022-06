Sluitingstijden clubavonden ‘waarschijnlijk’ naar 06.00 uur

BREDA - Er bestaat een reële kans dat clubavonden binnenkort niet tot 4 uur in de nacht duren, maar tot 6. Dat laat wethouder Boaz Adank weten. In het nieuwe bestuursakkoord staat beschreven dat Breda nu in de laatste onderzoeksfase zit. “De kans dat het echt gaat gebeuren is realistisch.”

De kans dat je binnenkort tot 06.00 uur in een Bredase club kan staan, wordt steeds groter. Al een tijd wordt er in Breda gelobbyd voor een betere clubcultuur en nu lijkt er echt schot in de zaak te zitten. In het nieuwe bestuursakkoord dat dinsdag gepresenteerd werd door de lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA, staat namelijk dat Breda momenteel in de laatste onderzoeksfase zit. “En dat betekent echt niet dat we weer van voor af aan beginnen met onderzoeken”, laat wethouder Boaz Adank weten. “We moeten alleen nog de laatste dingen checken. Maar dat het binnenkort gaat gebeuren is zeker realistisch. De pilot is goed bevallen.”

De coalitie vindt dat niet alleen de Bredase evenementen de stad doen bruisen, maar ook de house- en clubcultuur heeft zich goed gevestigd in de stad. “Onze Bredase dj’s behoren tot de beste van de wereld en zetten Breda internationaal op de kaart. Zij voelen zich tegelijkertijd nog steeds verbonden met onze stad. Om de house- en clubcultuur verder te ontwikkelen is er meer ruimte nodig dan er nu wordt geboden.”

Clubavonden

Dat er een realistische kans bestaat dat clubs binnenkort tot 6 uur open zijn, betekent overigens niet dat álle clubs altijd tot die tijd open zijn. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden verbonden aan ‘clubavonden’. Zo kunnen horecaondernemers incidenteel onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen om ‘s nachts langer open te zijn. Die voorwaarden betreffen onder meer dat de programmering moet afwijken van normale bedrijfsvoering, er een verplichting tot kaartverkoop is en straatcoaches moeten worden ingezet om toe te zien op een ordelijk vertrek van de gasten.