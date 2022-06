Pier15 blijft in Breda, maar nog onduidelijkheid over de locatie

BREDA - Er was veel onduidelijkheid over de toekomst van Pier15, maar uit het nieuwe bestuursakkoord blijkt nu dat deze culturele hotspot een plek blijft houden in Breda. “Gevestigde partijen, zoals Pier15, Electron en Belcrum Beach, hebben hun sporen in de stad inmiddels ruimschoots verdiend. We zorgen ervoor dat ze voor hun activiteiten een plek houden. We kijken daarvoor naar een oplossing, in het huidige gebied of elders in de stad.”

Onlangs moest poppodium Phoenix de deuren nog sluiten en eind dit jaar loopt het contract van onder andere Pier15 op een einde. “De jongvolwassen cultuur lijkt beetje bij beetje af te sterven”, aldus Pier15. Daarom organiseerden zij de afgelopen tijd onder andere een rouwstoet om deze ‘uitstervende jongvolwassenen cultuur’ te herdenken. “Afgelopen periode heeft de urban community en de jongvolwassenen cultuur een duidelijk signaal aan de stad gegeven: pas op want alle plekken die deze jongeren aan Breda verbindt zijn in rap tempo aan het verdwijnen”, aldus Rinse Staal, eigenaar van Pier15. “In het nieuwe bestuursakkoord zien we dat die boodschap is aangekomen en daar zijn we blij mee!”

De nieuwe coalitie koestert de Bredase jongerencultuur en blijft hen uitdagen om steeds weer met een vernieuwend cultuuraanbod te komen. “Daarom willen we mooie en goede initiatieven voortaan eerder omarmen”, aldus VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. “Om dit te faciliteren kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor een buitenpodium of -theater. Bij voorkeur in een mooie groene omgeving die past bij Breda. Het is belangrijk dat we onze jonge generatie cultuurmakers aan Breda verbinden en in onze stad houden. Daarom komen we zo snel mogelijk met een actieplan om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is en stellen we de extra rijksmiddelen beschikbaar om ze te faciliteren en ze met culturele broedplaatsen ruimte te bieden. Ook zien we dat een aantal gevestigde partijen, zoals Pier15, Electron en Belcrum Beach, hun sporen in de stad inmiddels ruimschoots hebben verdiend. We zorgen ervoor dat ze voor hun activiteiten een plek houden. We kijken daarvoor naar een oplossing, in het huidige gebied of elders in de stad.”

Of Pier15 de komende tijd dus door kan gaan op de huidige locatie is nog niet bekend. “We hadden de champagne al koud staan om onze verlening te vieren”, zegt Rinse. “Maar helaas lezen we dat nog niet terug in het akkoord. Dus wij wachten vol spanning af wat dit nieuwe college gaat beslissen betreft onze toekomst.”