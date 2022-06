Kaartverkoop zomereditie Bredase Klûntocht zondag van start

BREDA - Carnavalsliefhebbers opgelet! Na twee jaar afwezigheid is de Bredase Klûntocht weer terug van weggeweest. En dit keer vindt het feest niet plaats in de winter, maar in de zomer. De kaartverkoop start aankomende zondag.

Twee jaar stond de Bredase Klûntocht in de ijskast. Geen Friese vlaggetjes op de Grote Markt, geen Fries omgedoopte kroegen en geen uitgedoste klûners. Maar nu, twee jaar later, ontdooit Breda. “Alles mag weer! En daarom organiseren wij op zondag 19 juni de unieke zomerse editie van de populaire Klûntocht”, aldus Stichting Bredase Klûntocht.

Klûnen voor de Grote Kerk



Aanstaande zondag kunnen klûners vanaf 13.11 uur kaarten kopen bij Café de Bruine Pij, Bruxelles en De Vriendin. Kaarten kosten 5 euro per stuk en de opbrengst hiervan gaat naar het onderhoud van De Grote Kerk. “Die mooie toren waar al bijna 25 jaar het kluunfestijn omheen plaatsvindt.” In totaal worden 6.000 kaarten verkocht.

Diverse optredens

Naast een aantal kapellen zullen diverse artiesten zondag 19 juni optreden op het hoofdpodium bij het stadhuis en een podium op Grote Markt Zuid. Om 13.30 uur wordt de Klûntocht geopend met een spetterend optreden van Jan Biggel, bekend van zijn carnavalskraker “Ons moeder zeej nog”. Bovendien zullen ook Tommy Lips en DJ FeestRay de markt voorzien van zomerse carnavalsdeuntjes. Kluunkruisjes en best verklede groep Klûners die voor 17.30 uur elf stempels hebben verzameld verdienen het welbekende kluunkruisje. Deze kunnen die dag tot 18.30 uur opgehaald worden op het kerkplein.



“Na een online kluuntocht in 2021 en een poging tot het organiseren van Wintertijd vorig jaar oktober, zijn we als commissie weer vol enthousiasme gestort in deze zomerse editie. Eindelijk kunnen we weer een feest organiseren voor de klûners, de horeca en een lokaal goed doel.” aldus Anouk Bakkers, woordvoerder Stichting Bredase Klûntocht.