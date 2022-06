Nieuwste muurschildering in de Blind Wall Gallery portretteert Bredase kunstschilder Jacob Weyerman

BREDA - De nieuwste muur schildering in de collectie van de Blind Wall Gallery in Brede portretteert de Bredase kunstschilder Jacob Weyerman. De muurschildering is gemaakt door beeldend kunstenaar Klaas Lageweg en is te zien in ’t Sas, aan de voet van de Grote Kerk.

In opdracht van Blind Walls Gallery maakte de Groningse Lageweg daar in vier dagen tijd de schildering. Om dit project te realiseren werd er samengewerkt met projectontwikkelaar Maas-Jacobs en Jos van Aert van Fiks&Fokus. De schildering bevindt zich op een muur in de binnenplaats van ’t Sas. Rondom deze binnenplaats in bevinden zich winkels, horecagelegenheden en een hotel. De nieuwe schildering dient als een welkome toevoeging aan de bruisende omgeving.

Bredase kunstschilder

De persoon die centraal staat in deze schildering is de Bredase kunstschilder Jacob Weyerman. Weyerman werd geboren in 1677 en groeide op in Breda, waar hij zijn passie en talent voor schilderen ontdekte. Op zijn achttiende besluit hij de stad te verlaten en de wereld te ontdekken als kunstschilder en kunsthandelaar. Hij schildert voornamelijk bloemstillevens. Later begint Weyerman ook met het schrijven van toneelstukken en satirische gedichten. In 1715 keert hij terug naar Breda en start een gezin. Om van zijn schulden af te komen chanteert Weyerman invloedrijke mensen door negatief over hen te schrijven. Hij stopt pas wanneer ze hem betalen. Door de lasterlijke dingen die hij schrijft, belandt hij in de gevangenis in Den Haag, waar hij in 1747 sterft.

Klaas Lageweg

Als internationaal beeldend kunstenaar maakt Klaas Lageweg muurschilderingen en schilderijen. Lageweg noemt kunst zijn middel om autonoom te kunnen functioneren in de maatschappij, verf houdt hem op de been. Hij vindt zijn inspiratie in zijn dagelijkse omgeving. Lageweg vertelt dat door het combineren van schijnbaar tegengestelde vormen, zoals realisme, pixel art en abstracties, hij zijn grenzen verlegd. Voor de schildering in ‘t Sas maakte Lageweg gebruik van latex muurverf en spuitbussen. Dit is de 130e schildering die Blind Walls Gallery aan haar collectie toevoegt.