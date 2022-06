Bavel Anno is terug: alles wat je moet weten over het driedaagse dorpsfeest

BAVEL – Feestvierders opgelet! Na twee jaar afwezigheid keert morgenavond Bavel Anno weer terug naar het dorp. Van diverse optredens tot een kindermiddag en een seniorenochtend: het driedaagse dorpsfeest biedt voor ieder wat wils.

Twee jaar lang moest de organisatie van Bavel Anno de opbouw staken. Na lang wachten is voorzitter Dick van Elderen erg blij dat het bekendste dorpsfeest van Bavel weer door kan gaan. “Het is echt een super gevoel!”, vertelt hij enthousiast. “We hebben de afgelopen jaren flink gebaald. Er zijn zelfs nieuwe bestuursleden die nog geen Bavel Anno hebben meegemaakt, terwijl ze al zo lang bestuurslid zijn. Maar dit maakt veel goed. Iedereen is blij en heeft er zin in.”

Programma

De indeling van deze editie van Bavel Anno blijft min of meer hetzelfde als voorgaande jaren. Dit is een bewuste keuze volgens van Elderen: “Uiteindelijk zijn er echt wel wat dingen die we gaan veranderen, maar op dit moment zijn de mensen toe aan een evenement wat hen een bekend gevoel geeft. Bovendien is er voor elk wat wils.”

Vrijdag 17 juni

Voor de openingsavond staat er vanaf 21.00 uur een feestavond op het programma genaamd ‘Amazing Anno’. Tijdens deze avond komen er een aantal bekende Bavelse artiesten optreden.

Zaterdag 18 juni

De zaterdag wordt om 13.00 uur afgetrapt met de kindermiddag voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Hier kunnen de kinderen meedoen aan allerlei spelletjes. Na de kindermiddag zal rond 19.00 uur de Verenigingen Avond van start gaan. Die zal in het teken staan van sport en spel en zal toegankelijk zijn voor (jong)volwassenen. Ten slotte is er nog een feestavond waarbij coverband jeWelste de avond muzikaal afsluit.

Zondag 19 juni

Op de laatste dag wordt het centrum van Bavel afgezet vanwege de braderie, die om 11.00 uur begint. Voorafgaand aan de braderie vindt er nog een seniorenochtend plaats. Vanaf 10.00 uur kunnen de bezoekers onder het genot van een worstenbroodje en een kopje koffie genieten van een orkest en een optreden van ‘de Ouwe Lullenband’. De aansluitende braderie zal onder andere langs het Kerkplein en het Jac van Gilsplein lopen. Tijdens de braderie zal er ook op elk plein een podium zijn met optredens. Elk podium heeft een verschillend thema met verschillende optredens. Zo treedt er bijvoorbeeld een koor op bij het Jac van Gilsplein en komt er een dj draaien op het Kerkplein. Er is dus vermaak voor jong en oud. Op het evenemententerrein aan het einde van de Lange Vore zullen de hele middag bandjes optreden. Het toegift is de Nederpop coverband Van Eigen Bodem. Zij zullen Bavel Anno vanaf 18.30 uur feestelijk afsluiten.

Alle evenementen tijdens Bavel Anno zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie over de verschillende activiteiten, tijden en locatie kunt u kijken op www.bavelanno.nl