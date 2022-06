Vierhonderd amateurdansers zorgen dit weekend voor een dansspektakel in Breda

BREDA - Na 2 jaar coronastilte is het voor Ghislaine van Luyt eindelijk zover: Het dansspektakel LIFE van Ghislaine Dance Company is eindelijk te zien in het Chassé Theater. Maar liefst 400 amateurdansers zullen dit weekend optreden tijden vier voorstellingen. Ghislaine vertelt er enthousiast over.

De dansvoorstelling LIFE neemt de bezoekers mee op cruiseboot The Sunshine waar ze kennis maken met de levens van de hoofdrolspelers. Allerlei hedendaagse thema’s komen aan bod over liefde, haat, verdriet, social media en het maken van keuzes.

Is het een show voor alle leeftijden?

Ghislaine: “Ja, de show is een aanrader voor iedereen. De muziek die wordt gebruikt is toegankelijk voor jong en oud en zelfs opa’s en oma’s zullen herkenning vinden. We gebruiken hedendaagse muziek, modern, klassiek, jaren 70 enz. De ‘Love Boat’ is de opening en dan gaat het helemaal los!”

Waarom doen jullie zo’n voorstelling maar 1 keer in de 3 jaar?

“Ik zou het wel ieder jaar willen doen, maar omdat de productie zo groot is lukt dat niet. We maken alles zelf; van decors, achtergrondbeelden, veel kostuums en natuurlijk de muziekband. Dit gaat verder als alleen de muziek, we spreken ook teksten in. De decors worden op decordagen gemaakt door wel bijna 80 vrijwilligers. Veel kleding is gemaakt door Greet van der Leer, maar iedereen draagt z’n steentje bij”.

Hoe kom je aan het verhaal?

“Na een dansspektakel probeer ik een jaar niet aan een nieuwe show te denken. Eerst los komen van alles. We focussen ons dan weer op de danslessen zelf en allerlei andere optredens zoals de KAM en optredens bij Koningsdag etc. Na een jaar laten we de creativiteit weer langzaam los op een volgend dansspektakel. Ik laat me door van alles inspireren, films, vakanties, het nieuws en dan komt het thema er vanzelf. Soms ook zet een feedback op een vorige show je aan het denken. Dat was het geval bij LIFE. We besloten na ons vorige dansspektakel, om in de volgende show (LIFE dus) herkenning te geven voor ouders en grootouders en zo ontstond het verhaal van de ‘Love Boat’. Wie herkent er niet de ‘Love Boat’ van TV? We volgen enkele passagiers die inchecken op de boot The Sunshine. Eén van de verhalen gaat over acceptatie van een stiefvader, de andere weer over liefde van opa en oma en de laatste over social media met onze influecer Kylie. Drie hedendaagse thema’s en voor velen vast herkenbaar. En daarop worden de verdere rollen ingevuld, zodat iedere danser een toffe dans heeft en natuurlijk mooie kleding! Zo komen we in de onderwaterwereld met lichtgevende kwalletjes, zeemeerminnen, we zien Dia de los Muertos in Mexico, het leven aan dek van The Sunshine. Teveel om op te noemen!”

Hoe lang werken jullie aan een productie?

“Ik werk 2 jaar aan zo’n productie. Het begint met het bedenken van het verhaal, het frame, logistieke indeling van de dansgroepen, muziekkeuzes, decors etc. De dansers werken er een jaar aan. Een heel project! Als ik bedenk wat ik allemaal gedaan heb, dan geloof je dat gewoon niet!”

In maart 2020 kwam de mokerslag dat de show niet kon plaatsvinden vanwege corona. Een vette pech voor iedereen, want we waren er al bijna helemaal klaar voor. Na nog een jaar overleven alles weer uit de kast gehaald en opnieuw gaan trainen Iedereen weer 2 jaar ouder en voor velen dus een andere dans. Wie eerst de kleinste was als kwalletje werd nu dus een zeemeermin. maar we hebben de show gewoon nu nog mooier gemaakt!”

Hoe lang duurt de opbouw?

“We gaan op woensdag 29 juni met een groep vrijwilligers de decors al vroeg naar het Chassé brengen. De lichtman is de lampen aan het inhangen, de balletvloer wordt gelegd en daarna gaan we ‘s middags de decors inhangen en zien we eindelijk wat we al zo lang willen zien. Een paar dames gaan de kleedkamers klaarmaken voor als alle dansers komen op vrijdag. Donderdag 31 juni zitten mijn man Huub, ik en de belichtingsman alle lichtstanden in de computer te zetten. Het is altijd spannend of we t gaan halen in 1 dag. Vrijdag 1 juli de rest van de lichtstanden en dan vanaf 18.00u de generale repetitie met alles bij elkaar, de dans, de decors, de trekkenwand en de belichting. Heel spannend om zo de puzzelstukjes bij elkaar te zien komen. Iedereen op scherp zetten om een top show te draaien.”

Wie maakt al die choreografieën?

“Een choreografie groeit door de maanden heen. Eerst zoek je voor je thema de muziek. Vaak gebruik je meerdere muziekstukken voor één dans en dan ga je een mix maken. Mijn muziek voor mijn stukken creëer ik met Ilo Johannis en vaak halen we hele stukken uit elkaar zonder dat je daar iets van hoort. Maar goed dat een muzikant dit niet allemaal weet! Vaak hebben leerlingen ook een inbreng, het is iets voor ons allemaal en zo is LIFE een product van ons allemaal. Naast dat ik choreo’s maak doen dat ook al mijn docenten en het zijn allemaal ontzettend mooie stukken geworden. Ik ben pauwetrots op mijn team, zo’n passende dansen maken is echt een kunst. Een paar namen die het vermelden waard zijn: Ellis T’Jonck , Yahra Gya, Jolein van Oosterwijck, Svetlana Willemen, Loulou van Luyt en Tania Domburg.”

Wie heeft de decors uitgedacht?

“Samen met Adé Zijlstra bedenk ik de decors en we zijn gewoon nooit klaar! Denk je dat je klaar bent, dan bedenkt Adé altijd nog kleine extraatjes. Het is zo leuk om zo naast het dansen de show nog meer te verdiepen door decors toe te voegen. Het is veel werk, maar als je met alle vrijwilligers het resultaat ziet, dan is dat waar ik voor sta: een totaaltheater van dans, decors, achtergrondbeelden en een verhaal.”

“Zodra we het frame van de show opgezet hebben gaan we een plan maken voor de powerpoint. We wisselen belichting op het achterdoek af met geprojecteerde, bewegende beelden van de powerpoint om zo een afwisselende show te krijgen. Het is een heel gepuzzel om de beelden en inhangende decors elkaar niet in de weg te laten zijn. Marjolijn van Groezen is mijn designer en samen hebben we er al gigantisch veel uren in zitten. Eigenlijk zou je de show meerdere keren moeten zien om alle details op te kunnen slaan.”

Hoe houd je alles uit elkaar, heb je een draaiboek?

“Ik durf het niet te zeggen, maar ons draaiboek heeft 37 pagina’s.. Het Chassé zal weten dat we komen! We hebben altijd een heel goed samenwerking met het personeel van het Chassé en na 5 dagen is het altijd jammer om weer dag te zeggen. In een draaiboek staan alle dansen uitgewerkt op de seconde voor de decormensen achter het toneel, de belichtingsman, de trekkenwand met decors die uit de nok komen, de powerpoint . Mijn man Huub van Luyt leidt het draaiboek bij alle shows en zonder hem kan ik niet hoor! Boven in de regiekamer Huub en achter het toneel ik. De eerste show is altijd spannend, maar dan loopt het zo gesmeerd dat ik mezelf zelfs misbaar ga voelen. We zijn dan met z’n allen een gesmeerde wagen en dat voel je, dat is iets geweldigs iedere keer. Niet voor niets dat oud leerlingen me vragen mee te mogen helpen achter het toneel. Ook heb ik al jaren mijn vaste crew decormannen Peter van Elten , Martin van de Broeke, Yasha van Luyt, IJsbrand Raedemakers en decorvrouw Amy van Groezen. We zijn gewoon één grote familie haha”

Zijn er nog kaartjes?

“Ja, op zaterdagavond en zondagavond, de middagvoorstellingen nog maar enkele… Wacht niet en kom kijken naar dit wervelende spektakel zou ik zeggen!”