De laatste namen van de mainstage van Breda Barst zijn bekend

BREDA - Breda Barst heeft de zes laatste namen van de mainstage bekend gemaakt. Het gaat om Sven Hammond, Rosemary’s Sons, Voltage, Aslaug, Robin Borneman en Whispering Sons. Breda Barst viert van 17 tot en met 19 september een jubileumeditie vanwege het 25-jarig bestaan.



“De 25e editie van het gratis festival Breda Barst wordt een feest van stijlen, herkenning en vernieuwing”, laat de organisatie trots weten. Op zaterdag 18 september verschijnen Áslaug, DeLikt, POM, RHEA (B), Robin Borneman en S10 op het hoofdpodium. Zondag 19 september wordt het podium overgenomen door Rosemary’s Sons, Sloper, Sven Hammond, The Vices, Voltage en The Whispering Sons. “Breda Barst gaat op reis langs allerlei muzikale stijlen op de jubileumeditie. Van soul, jazz en blues, via southern rock ‘n roll, klassieke rock ’n roll en rootsrock naar hiphop, rap en garage-pop. En daar komen dus nog de Spaanse Kraag, Future Stage en Suikerbeat bij.”





Rosemary’s Sons

Beslist bijzonder is de terugkeer van de Bredase Rosemary’s Sons aan het muzikale front. In 1999 stonden ze als beginnende band op het Barstpodium en daarna weer in 2002 en 2009. Drummer Bart Herber zegt daarover: ‘Wat Breda Barst ons gebracht heeft? De eerste aftrap op een groot podium, met veel publiek. En nu in 2022 is het weer ons eerste podium!’ Want de band maakt na een pauze van 10 jaar een comeback. “Onze pauzeknop bleek een stopknop. Maar we zijn terug en rocken weer!” Zondag 18 september staan ze op de main stage.



Jubileumeditie

Dit jaar viert het festival haar 25ste verjaardag. Al eerder werd bekend dat het festival op vrijdagavond 16 september aftrapt met een groot verjaardagsfeest: de Barst B’day Bash met onder meer Selah Sue, Bazart en Jett Rebel. Alle early-bird tickets waren in no-time uitverkocht. Regular tickets kunnen nog aangeschaft worden via bredabarst.nl. Meer informatie over het programma en de bands in De Spaanse Kraag vind je op de website van Breda Barst.